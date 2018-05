Prijatelj, ki bo letos kralj vseh poletnih večerov

Ko se nam bo letos zahotelo prave pijače, s katero bomo pogasili žejo in zadovoljili brbončice ter zasloveli kot res pravi gostitelji, si bomo natočili diskretno gazirano pijačo s karakterjem. Cider osvaja svet v velikem slogu.Pripravimo se nanj, da ga bomo tudi mi sprejeli tako, kot se za plemenitega gosta vsake zabave spodobi – s pravimi kozarci, obilo ledu in pravimi prigrizki, ki ga bodo spremenili v kralja vsakega poletnega večera. Cider uživajmo v družbi s prijatelji, družino, v lokalnem baru ali na fini večerji.

Lahkotna pijača, ki si zasluži vse spoštovanje

V ciderju je treba znati uživati. Če se bomo z njim samo na hitro odžejali, bomo sicer užili pravi val svežine in bogatih okusov, ne bomo pa dobili vsega, kar ta slastna pijača ponuja.

Res je, da gre za lahkotno poletno pijačo, pa vendar jo moramo jemati z vso resnostjo in spoštovanjem, ki si ju zasluži zaradi postopkov pridelave in izbire najžlahtnejših sort jabolk, iz katerih je narejena.

Najbolje bo, da na cider gledamo kot na vino. Pravzaprav tudi gre za jabolčno vino. V ciderju so ujeti okusi različnih vrst sočnih jabolk, ki mu dajo svojo odlično aromo.

Kakšna temperatura ustreza ciderju?

Za najboljšo izkušnjo ciderja eno tretjino kozarca napolnimo z ledenimi kockami in čez do vrha nalijemo pijačo.

Če nimamo ledu, poskrbimo le, da bo cider dobro ohlajen.

Kakšen kozarec je primeren?

Živahen cider se najbolje počuti v udobnem kozarcu, ki poudari vse njegove kreposti. Katerikoli kozarec mu bomo namenili, bo odličen, a ga vseeno malce pocrkljajmo.

Tisti, ki želijo res užiti njegove nianse, bodo cider nalili v prave vinske kozarce. Za cider ni primeren vrček, niti navaden kozarec, niti visok kozarec za koktajle.

Kozarec za cider naj ima dovolj veliko čašo, da se bo pijača lahko lepo zavrtela, ko jo bomo nalili. Tako se bodo sprostile vse aromatične spojine. Odprtina kozarca naj ima manjši premer, tako da se arome preusmerijo navzgor in jih lahko v polnosti zaznamo.

Cider kot aperitiv in družba različnim jedem

Večerjo lahko začnemo z mehurčkastim ciderjem kot aperitivom. Cider se bo dobro ujemal z mesom na žaru, še posebej če ga pripravimo z jabolki. Kakšen kos svinjine lahko tudi glaziramo s ciderjem.

Cider se zaradi rahle kislosti dobro obnese tudi kot družba različnim sirom. Lahko ga ponudimo h kremastim ali krepkim zorjenim sirom. Tudi rezine sira na žaru ali palačinke, polnjene s skuto, oziroma skutino torto lahko odlično kombiniramo s ciderjem.

Kaj lahko pripravimo za večerno poletno zabavo na prostem? Zamislimo si sodobno kmečko pojedino z domačim svežim pestom, stročnicami in zelenolistno zelenjavo, bučami in bučkami na žaru, zelenjavnimi juhicami, čebulno pito in drugimi domačimi dobrotami, tudi pikantnimi.

Vse skupaj zaokrožimo z vrhunskim ciderjem, ki bo razveselil vse, ki jim je vino premočno in preresno, pivo pa malce pregrenko. Zelo dobro pa se bo ujel tudi s pikantnimi jedmi, saj tanini v ciderju poskrbijo za blažjo ostrino.

Ali ste vedeli? Cider ne vsebuje glutena, je pa bogat s polifenolnimi antioksidanti.

Zgodba se začne v prelepem sadovnjaku

Slastni cider svojo pot začenja v dišečem sadovnjaku in jo konča na osvežujoči zabavi. Vmes se pošteno stiska in poti, nato mu dodajo mehurčke ter ga natočijo v privlačne steklenice in pločevinke.

Tako kot je karakter vina povezan z izbiro sorte grozdja, je tudi tip ciderja odvisen od izbranih sort jabolk. Obstaja tudi rose cider, ki nastane iz prav posebnih jabolk z rdečkasto sredico.

# Izbira jabolk

Pri izdelavi je ključna prava kombinacija različnih vrst sočnih jabolk. Obrati moramo ravno prav zrela in ravno prav sladka jabolka. Zelo pomembna je tudi izbira sorte jabolk.

Na trgih, kjer je cider dobro razvit, kjer ga dobro poznajo in pogosto pijejo, kot sta Anglija in Belgija, uporabljajo manjša in ravno prav trpko-sladka jabolka. Najpogosteje uporabljene sorte so: dabinett, ellis bitter, major, harry master in michelin. Iz njih pripravijo tradicionalne, bolj suhe vrste ciderjev.

V regijah, kjer je cider novejša pijača, običajno uporabimo kar jedilne sorte jabolk. Golden delicious, gala, jonagold, idared, red delicious so nekoliko manj kisle, manj trpke ter s svojo prijetno aromo in sočnostjo primerne za bolj sladek tip ciderjev.

Po mletju in stiskanju jabolk pridobimo svež jabolčni sok, ki mu dodamo kvasovke in ga prepustimo fermentaciji. Kvasovke med fermentacijo sladkor iz jabolk pretvorijo v alkohol in mehurčke. Sledi filtracija, pri kateri odstranimo kvas.

#Zorenje in mešanje

Tako pridobljeno jabolčno vino nato zori tudi do enega meseca. V zadnjem koraku mu dodamo druge izbrane sestavine in okusen cider je pripravljen.

Tvoja narava je zabava V Sloveniji lahko izbirate med dvema blagovnima znamkama ciderja, ki prihajata iz družine pijač Pivovarne Laško Union. Gre za vodilno znamko ciderja Jabolčni tat, ki ji družbo dela cider Strongbow. Oba prisegata na vodilo: Tvoja narava je zabava. Prvega po novem najdete tudi v pločevinki. Na voljo sta dva edinstvena okusa: Jabolčni tat jabolko je stisnjen iz izbranih sort sočnih jabolk. Obrali so jih v ravno pravem času, da so primerno zrela in sladka. S svojim edinstvenim okusom ukrade največ pozornosti.

je stisnjen iz izbranih sort sočnih jabolk. Obrali so jih v ravno pravem času, da so primerno zrela in sladka. S svojim edinstvenim okusom ukrade največ pozornosti. Naravna aroma bezgovih cvetov daje ciderju osvežilno noto ter tatinski karakter, ki vas bo okradel žeje tudi v najbolj poletnih mesecih.