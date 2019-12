Praznična skrivnost za okusen in zapomnljiv vstop v novo leto

Silvestrovo je pred vrati, pripravljamo se na najdaljšo noč v letu, nam pa pogled že uhaja proti prvim dnevom v letu 2020. Natančneje, na naše mize. Sarme so na prvi dan novega leta postale že stalnica na jedilniku in najboljše zdravilo po neprespani in najdaljši noči v letu. Najboljše so, kadar se kuhajo v večji količini, dolgo in počasi na majhnem ognju, še boljše pa pridejo iz pečice.

Če se med božičnimi prazniki niste preobjedli, lahko že razmišljate, kaj si boste privoščili ob novem letu. Naj bo vsaj ena od jedi takšna, da vam bo v letu 2020 prinesla srečo. Sarma je nepogrešljiva kulinarična dobrota na prvi dan novega leta, ki velja za najboljše zdravilo za novoletnega "mačka".

Odprtje sezone

Sarma je tako rekoč pravi "evergrin", sezona uživanja pa se zares začne dan po novem letu na tradicionalnem kosilu s sorodniki, prijatelji, družino. Dobroto iz kislega zelja, polnjeno z mletim mesom in rižem, številni pripravijo za več dni vnaprej. Marsikdo zna povedati, da so pogrete sarme še boljše kot pravkar narejene.

Osnovne sestavine so glava kislega zelja, mleto meso, riž, sol in poper, vse drugo je prepuščeno vsakemu posamezniku. Ker pa sarma terja veliko časa za pripravo, jih naredimo več naenkrat in tiste, ki jih ne pojemo takoj, shranimo.

Za zadovoljne želodčke in široke nasmehe v 2020

O tem, kako pravilno napolniti papriko ali zviti sarmo, bodo gotovo največ vedele naše babice. Mi pa vam lahko pomagamo z drobceno pomočjo, s katero bo sarma v prvih dneh novega leta še bolj pristna in okusna. In kje se skriva skrivnost?

"Mešanica Fant poenostavi postopek priprave sarme," vam bo dejal vsakdo, ki je omenjeno mešanico kadarkoli uporabil v praksi.

Brez previdne izbire začimb okus sarme ne bo tak, kot se ga spominjamo, zato si pomagajte z mešanico Fant za polnjeno papriko in sarmo – malo pomočjo za pripravo omenjenih jedi. Zakaj? Za zadovoljne želodčke in široke nasmehe v letu 2020, kakopak!

Priprava/sestavine Za pripravo štirih obrokov potrebujete: 500 g mletega mesa,

100 g riža,

mešanico Fant za polnjeno papriko in sarmo. Vsebino vrečke zmešajte s 100 ml mlačne vode in pustite stati nekaj minut. Pripravljenemu Fantu dodajte 500 g mletega mesa in približno 100 g riža ter dobro premešajte. Z zmesjo nadevajte paprike ali pripravite sarme z listi kislega ali svežega zelja. S to mešanico lahko nadevate tudi bučke, čebulo in podobno.

Zahvala Turkom

Sarma v osnovi velja za bolgarsko narodno jed, vendar se tam ne pripravlja s kislim zeljem kot v večini balkanskih držav, temveč s svežim belim zeljem. Jed so si sicer izmislili v Turčiji, ime pa izhaja iz turške besede "sarmak", kar pomeni "zaviti". Iz Turčije se je sarma kmalu razširila po vsem Balkanu, kamorkoli je seglo osvajanje nekdanjega turškega cesarstva.

Sarme danes mnogi narodi pripravljajo po svojih unikatnih receptih, geografsko območje pa praviloma zaznamuje in vpliva tudi na Sarma "pripada" nekdanjemu turškemu cesarstvu in pomeni "zvitek". sam postopek priprave.

Za zdravje in bogastvo

Nekoč je veljalo prepričanje, da uživanje določenih jedi na novega leta dan skozi vse leto prinaša srečo, bogastvo, zdravje in uspeh. V Bosni, nekaterih delih Srbije in Hrvaške ter pri nas ima podobno vlogo ravno sarma, ki naj bi zagotavljala zdravje in bogastvo. In zakaj je tako? Zelje simbolizira bogastvo, ker kuhani zeleni listi spominjajo na zložen denar.

In ko smo ravno pri vraževerju – eden izmed številnih novoletnih rekov pravi tudi, da kar boste delali na prvi dan novega leta, boste delali vse leto. Če boste jedli sarmo z mešanico Fant, bo začetek izredno obetaven, pa tudi kasneje vam gotovo ne bo hudega. Vesele praznike Vam želimo!