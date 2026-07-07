Poletno kosilo za v službo, ki ga boste pripravljali znova in znova

Poletje je odlična priložnost za obroke, ki ne potrebujejo pogrevanja, in tortilje s čičeriko in cvetačo so eden izmed njih. Gre za osvežilno, lahko in hkrati dovolj nasitno jed, ki vas bo ohranila zbrane ves dan. Takšno kosilo je idealno za v službo, saj ga lahko pripravite tudi nekaj dni vnaprej in brez težav vzamete s seboj. V nadaljevanju vam razkrivamo preprost recept.

#plantbased #easyrecipes #salad #healthyrecipes ♬ Little Life - Robert Gromotka @tessbegg You really can’t go wrong with a wrap, especially my crunchy chickpea and spiced cauliflower wraps with tahini yoghurt sauce. One of my go-to lunches when I want something healthy, easy and full of flavour 🌯🤌🏼 So what makes the perfect wrap? For me, it’s the wrap itself. I love using @Simson’s Pantry soft and fluffy White Premium Large Wraps. Find them at woolies and coles! (Ad) Makes 3 wraps Tahini yogurt sauce: 3/4 cup plain coconut or soy yogurt 1.5 tbsp hulled tahini Pinch of salt Juice from 1/2 lemon 1 tsp maple syrup Cauliflower/Chickpeas: 1 small head of cauliflower cut into smaller pieces (around 350g) 420g can chickpeas, drained and rinsed Drizzle of olive oil 1 tsp garlic powder 1 tsp onion powder 2 tsp paprika 2 tsp parsley flakes Pinch of salt and pepper Other: Simson’s Pantry White Premium Wraps Parsley, finely chopped Ripe avocado, sliced Cucumber, sliced Pickled red onion Sesame seeds Preheat the oven to 200°C/390°F. Add the cauliflower and chickpeas on a baking tray. Drizzle with olive oil and spices, and toss to coat. Place in the oven and bake for 35 minutes. In the meantime, whisk the tahini sauce ingredients together. Remove the cauliflower and chickpeas from the oven and cool for 5 minutes. Heat the wraps in a pan over low heat or microwave for 10 seconds to soften. Add everything in the wrap and fold it up. If you like, place the wrap in a sandwich press or pan over high heat for 1 minute each side to lightly toast. Enjoy #vegan

Sestavine:

Jogurtov preliv:

170 gramov grškega jogurta

24 gramov tahinija

ščepec soli

sok polovice limone

žlička javorjevega sirupa

Pečena cvetača in čičerika:

350 gramov cvetače

420 gramov čičerike

žlica olivnega olja

česen v prahu

čebula v prahu

mleta paprika

suh peteršilj

ščepec soli

poper

Drugo:

pšenične tortilje

svež peteršilj

zrel avokado

kumara

okisana rdeča čebula

sezamova semena

Foto: Shutterstock

Postopek:

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija.

Na pekač razporedite narezano cvetačo in čičeriko. Pokapajte z olivnim oljem, dodajte začimbe in vse skupaj dobro premešajte.

Pecite približno 30 minut, da se cvetača rahlo zapeče, čičerika pa postane hrustljava.

Medtem pripravite jogurtov preliv. V skledi zmešajte grški jogurt, tahini, sol, limonin sok in javorjev sirup, da dobite gladko omako.

Ko je zelenjava pečena, jo pustite počivati približno pet minut, da se nekoliko ohladi.

Tortilje na hitro segrejte v ponvi ali mikrovalovni pečici, da postanejo mehkejše.

Na tortiljo najprej nanesite jogurtov preliv, nato dodajte cvetačo in čičeriko, narezane sveže kumare, avokado, okisano rdečo čebulo, peteršilj in na koncu posujte še s sezamom.

Tortilje tesno zavijte. Po želji jih lahko na vsaki strani minuto pečete v ponvi, da postanejo rahlo hrustljave.

Foto: Guliverimage

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