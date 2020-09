Opojni užitki Senidah pričarajo popolnoma novo doživetje

Oglasno sporočilo

Bogata kremna tekstura in paleta zapeljivih okusov Barcaffè Cappuccina kar vabita, da se popolnoma potopimo v neskončnost kavnega okusa, znova in povsod. To je slasten kremasti užitek, ki prijetno boža brbončice, da kar kličejo po še.

Popolno razmerje med kavo in mlekom ustvarja uravnotežen okus brez grenkobe in mamljivo kremno teksturo, ki je očarala tudi karizmatično pevko Senidah. Zaradi precej zapolnjenega urnika in stresnega ritma zelo dobro ve, da so za boljše počutje pomembni majhni dnevni rituali in posebni trenutki.

V kratkih odmorih le najboljše

"Rada si vzamem čas zase, se umirim in samo uživam. Jutra so moja, zato jih vedno začnem ob skodelici odlične kave. Kot velika ljubiteljica tega opojnega napitka izbiram kremaste okuse, ki me nežno popeljejo v realnost vsakdana. Pomembno je, da naredimo nekaj zase – z zdravim zajtrkom, s telovadbo ali kar v tišini z najljubšim kavnim lončkom," svoj začetek dneva opiše energična pevka Senida Hajdarpašić - Senidah.

"Ker vedno hitim, si v kratkih odmorih privoščim le najboljše. Vsak požirek napitkov iz nove linije Barcaffèjevih Capuccinov mi pričara popolnoma novo doživetje. Nato se zdijo vse obveznosti lažje in hitreje izvedljive," nam zaupa Senidah.

Večje pakiranje, boljši okus

Prenovljena linija izdelkov Barcaffè iz kategorije Instant se ponaša s trendovskim dizjanom, večjim pakiranjem, izpopolnjeno recepturo ter bolj kremasto in okusno vsebino. Pestra izbira okusov pa nam jutra, popoldneve in večere preobleče v nove avanture, pa naj bo to s klasičnim cappuccinom z bogato kremo, nežno vaniljo, zapeljivo karamelo, čarobno čokolado, vznemirljivim irish creamom ali ledeno kavo z okusom tropskega kokosa, ki nas za hip vrne v poletje. Slim&Fit s koencimom Q10, L-karnitinom in biotinom pa je namenjen vsem, ki se želijo brez slabe vesti predajati kavnim slastem. Ne glede na to, kateri okus izberete, vsaka skodelica Barcaffè Cappuccina je polna kremastih užitkov.

Naročnik oglasnega sporočila je Atlantic Droga Kolinska, d. o. o.