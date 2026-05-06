V novi epizodi Spotkasta smo gostili Tino in Tomaža Martinšek, ustvarjalca priljubljenega profila Gremo jest. Gre za mlad par, ki je iz čisto osebne potrebe po idejah za zmenke ustvaril eno najbolj prepoznavnih kulinaričnih platform pri nas. V pogovoru smo se dotaknili njune zgodbe, začetkov ustvarjanja, izzivov in tudi odnosa, ki stoji za celotnim projektom. Govorili smo tudi o fine diningu, vinih, potovanjih in tem, kaj v resnici naredi neko restavracijo nepozabno.

Ideja, ki se je začela z enim vprašanjem

Vse se je začelo zelo preprosto. "Iskala sva ideje, kam iti na zmenek, pa nisva našla platforme, ki bi nama to omogočala," sta nam zaupala. Namesto da bi čakala, sta ustvarila nekaj, kar sta sama pogrešala. Brez velikih pričakovanj in brez poslovnega načrta sta isti dan odprla profil ter začela objavljati. Na začetku sta kazala le hrano, brez obrazov, kasneje pa ugotovila, da ljudje želijo zgodbo in ljudi v ozadju, kar je bil tudi eden ključnih trenutkov njune rasti.

Kdo sta, ko kamere ugasnejo

"Sva dva čisto preprosta zaljubljenca, ki živita življenje," sta nam povedala. Rada potujeta, se ukvarjata s športom, ustvarjata in preživljata čas s prijatelji, hkrati pa zavestno ohranjata del zasebnosti. Njuna vsebina ni naključna, ampak premišljena, saj ne želita deliti vsega, temveč graditi zgodbo postopoma in pristno.

Ko zmenki postanejo delo

Kar je bilo na začetku romantično raziskovanje restavracij, je danes njuna služba. "Na začetku so bili obiski restavracij najini zmenki, danes pa je to postala služba," sta iskreno povedala. To pomeni dolge dneve, snemanja, vožnje in montažo, pogosto brez prostih dni. Kljub temu poudarjata, da je bil celoten proces vreden truda, saj sta gradila nekaj svojega in rasla skupaj s projektom.

Fine dining skozi njune oči

Fine dining pogosto spremlja občutek nelagodja, a Tina in Tomaž na to gledata drugače. "Na fine dining gledava kot na umetnost, kjer se kuhar izraža na krožniku," sta nam povedala. Ljudje se po njunem mnenju pogosto ustrašijo pravil in pogrinjkov, a poudarjata, da gre predvsem za izkušnjo. Svetujeta, da se ljudje prepustijo, saj gre za kombinacijo znanja, kakovostnih sestavin in zgodbe, ne zgolj za prestiž.

Hrana ali izkušnja

Čeprav bi mnogi rekli, da je ključna hrana, sta onadva enotna. "Če energija ni prava, se ne bova več vrnila, tudi če je hrana dobra," je povedal Tomaž. Izkušnja, odnos osebja, ambient in detajli imajo po njunem mnenju enak pomen, če ne še večjega, kot sam okus jedi. Prav te malenkosti ločijo povprečno restavracijo od vrhunske.

Vino kot del zgodbe

Vino po njunem mnenju ni zgolj dodatek, ampak pomemben del kulinarične izkušnje. "Dobro vino povzdigne jed in poudari okuse," sta nam zaupala. Ob tem opozarjata, da vino ni namenjeno pretiravanju, ampak raziskovanju in razumevanju kombinacij. Gre za dopolnitev, ki lahko celotno izkušnjo še nadgradi.

Potovanja in kulinarični presežki

Na potovanjih vedno iščeta ravnovesje med vrhunskimi restavracijami in lokalno kulinariko. Največji kulinarični preskok sta doživela na Japonskem, kjer sta ju navdušila spoštovanje sestavin in popolnoma drugačen način priprave hrane. Hkrati opozarjata, da viralne lokacije niso vedno najboljša izbira, saj dolge vrste pogosto ne odtehtajo same izkušnje.

Ljubezen kot temelj projekta

Za vsem, kar ustvarjata, stoji njun odnos. "Če midva nisva v redu, tudi Gremo jest ne obstaja," sta povedala. Delo v paru prinaša izzive, a hkrati ogromno lepih trenutkov in povezanosti. Prav ta kombinacija partnerstva in skupnega cilja daje njunemu projektu posebno vrednost.

Lekcija, ki jo želita deliti

Njuna zgodba ima jasno sporočilo. "Če verjameš v nekaj in vztrajaš, se lahko razvije nekaj, česar si na začetku sploh nisi znal predstavljati," sta dodala. Začela sta brez pričakovanj, danes pa sta dokaz, da lahko iz preproste ideje nastane nekaj velikega, če si dovolj pogumen, da začneš.