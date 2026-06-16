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Avtor:
N. V.

Torek,
16. 6. 2026,
11.14

Osveženo pred

14 minut

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Michelin Michelinove zvezdice Michelinove zvezdice v Sloveniji

Torek, 16. 6. 2026, 11.14

14 minut

Nova Michelinova zvezdica med slovenskimi restavracijami

Avtor:
N. V.

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Michelinove zvezdice | Foto STO

Foto: STO

Novi Michelinov vodnik je v Slovenijo prinesel novo Michelinovo zvezdico, pripeli so jo Galeriji okusov v Novem Celju.

Michelinov kulinarični vodnik je letos obeležil sedem let, odkar ocenjuje tudi slovenske restavracije. Novi vodnik prinaša novo Michelinovo zvezdico za slovensko gastronomijo, dobila jo je restavracija Galerija okusov v Novem Celju.

Na Michelinovem zemljevidu tako letos sveti 13 slovenskih zvezdic. Hiša Franko z Ano Roš je tudi letos ohranila najvišje priznanje, tri Michelinove zvezdice, restavracija Milka z Davidom Žefranom je ponovno dobila dve zvezdici, po eno zvezdico pa si je prislužilo osem restavracij. Ob Galeriji okusov so to še Grič v Šentjoštu nad Horjulom, Hiša Linhart v Radovljici, Gostilna Pri Lojzetu na vipavskem dvorcu Zemono, Pavus v gradu Tabor nad Laškim, novogoriški Dam, portoroški COB in Hiša Denk v Zgornji Kungoti.

Oznako Bib Gourmand, priznanje odličnega razmerja med kakovostjo in ceno, nosi 12 restavracij: Jožef v Idriji, Majerca v Bohinju, Etna v Divači, Lalú in Francl v Celju, Mahorčič v Rodiku, Ruj v Dolu pri Vogljah, Triangel Gozdu - Martuljku, Gredič in Klinec v Goriških brdih ter prekmurski restavraciji Rajh in Kodila.

Nova nagrada: odprtje leta

Letos je Michelin prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, ta je pripadla celjski gostilni Francl, ki ji je novo življenje vdahnil Sebastijan Kovačič. Priznanje za mladega kuharskega talenta je dobil Marko Magajne iz sveže zvezdice Galerija okusov, nagrado za najboljšega sommeliera je prejel Nejc Farčnik iz restavracije Grič, nagrado za najboljši "service" oziroma strežbo in gostoljubnost pa Peter Patajac iz gostilnice Ruj.

V vodnik je skupno uvrščenih 74 restavracij, ob že omenjenih je izbranih še 52 restavracij, od tega kar šest novih. Nove v tem izboru so bovški bistro 9:45, postonjski bistro Štorja, novomeška gostilnica Barba, kobariška Hiša Polonka, bovška restavracija Mangrt in piranska Srebrna vilica.

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