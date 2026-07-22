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Avtor:
N. V.

Sreda,
22. 7. 2026,
13.35

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek
mravlje restavracija žuželke Južna Koreja

Sreda, 22. 7. 2026, 13.35

34 minut

Michelinov kuhar postregel mravlje, zdaj mu grozi zapor

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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mravlje | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Lastniku južnokorejske restavracije z dvema Michelinovima zvezdicama grozi leto dni zapora, ker je gostom stregel sladico, okrašeno z mravljami.

V Južni Koreji je za prehrano dovoljeno uporabljati deset vrst žuželk, med katerimi so kobilice in črički, ne pa tudi mravlje, zaradi česar zdaj gostincu, ki je sladice krasil z mravljami, grozi zapor in 20 milijonov vonov (slabih 12 tisoč evrov) denarne kazni, poroča BBC.

Preiskavo proti njemu je sprožilo ministrstvo za varno hrano in zdravila, potem ko so naleteli na spletne recenzije gostov in fotografije sporne sladice. Med preiskavo so ugotovili, da so v restavraciji v štirih letih uporabili okoli 49 tisoč mravelj, uvoženih iz ZDA in Tajvana.

Sporna vsebnost težkih kovin

Pri odobritvi uporabe žuželk za človeško prehrano južnokorejske oblasti upoštevajo njihovo prehransko vrednost, pa tudi morebitna tveganja, kot sta toksičnost ter možnost higienske vzgoje in predelave. Zdravstvena analiza je pokazala, da so mravlje, ki so jih uporabljali v restavraciji, vsebovale do 55-krat več težkih kovin od ravni, dovoljene za užitne žuželke.

Lastnik restavracije je priznal, da je v kuhinji uporabljal mravlje, ob tem pa poudaril, da so bile te le majhen del menija s 15 hodi in da so jih uporabljali kot posip za sorbet. Poudaril je še, da so gosti vedno lahko izbrali različico jedi brez mravelj, da pa se jih je kar 60 odstotkov odločilo, da jih hočejo poskusiti. Dodal je, da mravlje v svojih jedeh uporabljajo restavracije v mnogih drugih državah, kot so Avstralija, Danska in Združeno kraljestvo.

Mravlje na krožniku tudi v Sloveniji

Mravlje je v svoji kuhinji že uporabljal tudi slovenski kuharski mojster Luka Košir, čigar restavracija Grič v Šentjoštu nad Horjulom ima Michelinovo zvezdico. "Vsake toliko uporabljam mravlje na meniju za začinjanje določenih jedi, saj imajo okus, podoben limeti," je pred nekaj leti povedal v intervjuju za Dnevnik, "ampak to, da so v jedi mravlje, povem prej. Če kdo ne želi, mu jih ne damo na krožnik."

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