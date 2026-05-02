Kako je aperol spritz v dveh desetletjih osvojil svet

Aperol spritz, ki ga danes pije ves svet, je bil še v začetku tega tisočletja pijača, ki so jo zunaj severne Italije poznali le redki. Kaj se je zgodilo, da je osvojil pivce po vsem svetu?

Izlet v Trst, pravzaprav kamorkoli v Italijo si stežka predstavljamo brez aperol spritza, živahnega vinskega koktajla, ki je stalnica italijanskega aperitiva, druženja ob pijači in prigrizkih pred večerjo. Zdi se, da je aperol spritz v Italiji že od nekdaj in na neki način tudi je, a je nesluteno priljubljenost doživel šele v začetku tega tisočletja. Kako je ta nekoč obskurna pijača postala svetovni fenomen?

Foto: Pexels Zgodovina spritza sega v prvo polovico 19. stoletja, še pred nastanek Aperola in drugih grenčic, ki jih zdaj mešamo v tovrstne koktajle. Takrat je bila današnja italijanska dežela Benečija, v italijanščini Veneto, pod habsburško oblastjo in vojaki, trgovci ter drugi obiskovalci iz habsburškega cesarstva so tja pripeljali navado mešanja vina z vodo, torej špricerja.

Pijača za ženske in športnike

Leta 1919 sta brata Luigi in Silvio Barbieri v Padovi izdelala Aperol, grenčico, ki so jo sprva oglaševali kot lažjo, manj alkoholno pijačo za ženske in "športne ljudi". Bila je priljubljena v svojem rojstnem mestu in bližnjih Benetkah, po drugi svetovni vojni pa so jo začeli mešati v spritz. Sprva z mirnim belim vinom in sodavico, pozneje pa je mirno vino nadomestil vse bolj priljubljeni prosecco.

Prelomno leto 2003

Aperol in z njim aperol spritz sta prelomnico doživela z letom 2003, ko je blagovno znamko Aperol kupil pijačarski gigant Campari Group. Takrat so se lotili resne marketinške kampanje, v kateri niso promovirali pijače, ampak način življenja, in aperol spritz jim je uspelo predstaviti kot ultimativni simbol ležernega poznopopoldanskega aperitiva.

Recept 3-2-1: tri merice prosecca, dve merici aperola in ena merica gazirane vode Foto: Unsplash

V agresivni marketinški kampanji so lokale po Italiji preplavili senčniki, stoli in druga oprema v prepoznavni oranžni barvi, s čimer so gostinske terase postale kot oglasni panoji za Aperol. Aperol spritz je dobil svoj prepoznavni veliki vinski kozarec, ki je dal pijači lahkoten in eleganten imidž, del kampanje pa je bila tudi promocija preprostega recepta, ki si ga lahko vsakdo zapomni in ga nameša tudi doma: tri merice prosecca, dve merici aperola in ena merica gazirane vode.

Glavno gonilo uspeha aperol spritza je nedvomno njegov videz: kombinacija živahne oranžne barve, ledu in rezin pomaranče se odlično obnese na družbenih omrežjih in nič manj opazna ni v živo. Ko nekdo na terasi naroči aperol spritz, ga težko ne opazimo in zagotovo si ga bodo zaželeli tudi pri sosednjih mizah. Tako tudi ni trajalo dolgo, da so se nad aperol spritzem med počitnicami v Italiji navdušili tudi Američani in to navdušenje odnesli s seboj domov.

Pijača poletja v Hollywoodu

Dodaten zagon so aperol spritzu čez lužo dali v družbi Campari Group, ko so ga pozicionirali v priljubljene hollywoodske serije, denimo drugo sezono HBO-jevega Belega lotosa, ki se je dogajal na Siciliji. Prav tako so sklenili sponzorska sodelovanja z velikimi festivali, kot je Coachella, in športnimi dogodki, kot je US Open, in tako zacementirali status aperol spritza kot "pijače poletja".

Seth Rogen, Ike Barinholtz in aperol spritz na snemanju nove sezone serije Studio marca letos v Benetkah Foto: Profimedia

Že vsaj zadnje desetletje velja, da se mlade generacije ne želijo več opijati in iščejo brez- ali pa vsaj nizkoalkoholne pijače, aperol spritz pa se v ta trend vklopi skorajda idealno. Zato ne čudi, da je Aperol ena redkih znamk alkoholnih pijač, ki v zadnjih letih ne beleži padca prodaje, ampak celo rast.

Strma rast prodaje

Ko je družba Campari Group leta 2003 kupila blagovno znamko Aperol, je ta ustvarjala okoli 30 milijonov evrov letnih prihodkov iz prodaje in je bila zunaj Benečije praktično neznana. Leta 2023 je Aperol ustvaril že 700 milijonov evrov letnih prihodkov: 23-krat več v 20 letih. Tudi lani, ko so se globalni proizvajalci alkoholnih pijač soočali s posledicami carinske vojne med EU in ZDA, so bili v Campari Group v zelenem, njihovi aperitivi so beležili dvoodstotno rast prodaje, med njimi pa je bil zastavonoša prav Aperol.

Leto 2026 je prineslo nov dizajn

Rasti želijo še naprej, del tega pa naj bi bil tudi nov dizajn steklenice, ki so ga predstavili marca letos. "Praznujemo razvoj Aperola iz lokalnega italijanskega aperitiva v globalno ikono," so pojasnili v Campari Group, "nova steklenica je poklon vsemu, kar je vedno definiralo Aperol. Odraža naše italijanske korenine in obenem daje bolj sodoben izraz ikoni, v kateri uživajo po vsem svetu."

Nov dizajn steklenice Foto: Campari Group

Nova embalaža Aperola je doživela spremembe tako pri steklenici kot etiketi. Steklenica zdaj na zgornjem delu nosi drobno valovit relief, ki naj bi dodatno poudaril barvo vsebine. Enako so želeli doseči tudi s poenostavljeno etiketo, na zadnji strani steklenice pa je prozorna nalepka z navodili, kako namešati popoln aperol spritz. Vsaka steklenica zdaj nosi tudi vtisnjen monogram bratov Barbieri, avtorjev Aperola kot opomnik na več kot stoletje dolgo tradicijo te pijače.

