Kaj pomenijo te oznake na jajcih?

Oznake na lupinah jajc so lahko precej moteče, ko je čas za barvanje pirhov, a imajo svoj namen. Ga poznate?

Pri kupovanju živil in prehrambnih izdelkov potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni, vse pogosteje berejo deklaracije izdelkov in se pozanimajo glede porekla hrane, ki jo kupujejo.

Je tako tudi pri jajcih, ki jih te dni kupujemo v še posebej velikih količinah? Vsako kokošje jajce, ki je naprodaj v naših trgovinah, mora namreč na lupini nositi jasno razvidno oznako, iz katere lahko kupec razbere precej podatkov. Katerih? Poglejte:

Foto: Gaja Hanuna

Za večino kupcev je najbolj zanimiva oziroma pomembna prva številka v oznaki, ki je vedno v razponu od 0 do 3 in ki označuje način reje kokoši, ki so ta jajca znesle.

Ekološko pridelana jajca z oznako 0 so pridelana v reji, ki mora zadostiti ekološkim zahtevam. Vsaka kokoš ima vsaj 2.500 kvadratnih centimetrov prostora (štiri kokoši na kvadratni meter) in čez dan prost dostop do pašnika. V hlevu je kokošim na voljo gnezdo, nastilj in gred za počitek. Ekološko rejene kokoši nesnice nimajo skrajšanih kljunov.

V prosti reji z oznako 1 imajo kokoši nesnice podnevi dostop do pašnika ali so izpuščene na prosto, kjer se lahko vedejo, kakor je značilno za njihovo vrsto, na primer da brskajo. V hlevu je vsaki kokoši namenjeno vsaj 1.100 kvadratnih centimetrov prostora (devet kokoši na kvadratni meter). Na voljo imajo gnezda, nastilj za brskanje in prašne kopeli ter gredi za nočni počitek.

Foto: Pixabay

V hlevski reji z oznako 2 je vsaki kokoši na voljo 1.100 kvadratnih centimetrov prostora (devet kokoši na kvadratni meter). Po hlevu se lahko prosto gibljejo ter uporabljajo gnezda, nastilj za brskanje, prašne kopeli in gredi za počitek. Kokoši v hlevski reji z gibanjem in uporabo gredi utrjujejo svoje noge, zato imajo manj poškodovane kakor kokoši iz kletk.

V baterijski reji (reji v kletkah) z oznako 3 kokoši bivajo v kletkah, v katerih mora biti vsaki kokoši zagotovljeno vsaj 750 kvadratnih centimetrov (13 kokoši na kvadratni meter). Poleg krmilnika in napajalnika so v njih gnezdo, nastilj, ki omogoča kljuvanje in brskanje, ter primerne gredi.

Ob oznaki na lupini je nekaj dodatnih podatkov o jajcih navedenih tudi na embalaži. Iz oznake masnega razreda (XL, L, M ali S) razberemo, kako velika jajca kupujemo, ob tem mora embalaža nositi tudi oznako kakovostne kategorije in minimalen rok uporabnosti.

