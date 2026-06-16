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Avtorji:
Sa. B., Foto: Jan Lukanović

Torek,
16. 6. 2026,
10.18

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

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restavracija osnovna šola Jorg Zupan Maja Martina Merljak učenci Tomaž Mihelič Nataša Pirc Musar

Torek, 16. 6. 2026, 10.18

1 ura, 15 minut

Skupaj za mizo

Četrtošolci OŠ Zalog za en dan prevzeli vodenje lastne restavracije #foto

Avtorji:
Sa. B., Foto: Jan Lukanović

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Skupaj za mizo, restavracija za en dan | Pri izvedbi dogodka je učencem pomagal kuharski mojster Jorg Zupan. | Foto Jan Lukanović

Pri izvedbi dogodka je učencem pomagal kuharski mojster Jorg Zupan.

Foto: Jan Lukanović

Ob koncu projekta Skupaj za mizo so učenci ljubljanske Osnovne šole Zalog za en dan prevzeli vodenje lastne restavracije. Učenci četrtih razredov so predstavili enoletno delo pri pripravi hrane, poleg skrbno oblikovanega menija pa gostom postregli tudi koktajle. Dogodek je spremljal bogat program, imel pa je tudi humanitarno noto. Med obiskovalci je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom.

Še pomembnejša kot zaključni dogodek je bila pot, ki je učence pripeljala do izvedbe. Prav ta generacija četrtošolcev je namreč nekoč veljala za zelo zahtevno, saj so se soočali z izrazitimi vedenjskimi in učnimi izzivi. Namesto da bi ostali vsak na svojem bregu, so se starši in šola povezali ter skupaj poiskali rešitve.

Rezultati so bili prelomni. Pod mentorstvom kuharskega mojstra Jorga Zupana so četrtošolci skozi šolsko leto pripravljali interkulturni pethodni meni, ob koncu pa uspešno organizirali restavracijo za en dan. Sami so vodili celoten projekt: od organizacije dela in odnosov z javnostmi do strežbe gostov in oblikovanja spremljevalnega programa. S tem so dokazali, kako daleč lahko pripeljeta zaupanje in skupni cilj.

Ustvarili so interkulturni pethodni meni. | Foto: Jan Lukanović Ustvarili so interkulturni pethodni meni. Foto: Jan Lukanović

Z dogodkom so napolnili avlo osnovne šole. | Foto: Jan Lukanović Z dogodkom so napolnili avlo osnovne šole. Foto: Jan Lukanović

Gostom postregli vrhunsko hrano in pijačo

Projekt Skupaj za mizo je nastal na pobudo staršev in skupine strokovnjakov. "Ta se razvija na podlagi resničnih stikov med otroki, iz opazovanja njihovih potreb in želja, da se na izzive današnjega časa odzovemo povezano, sočutno in dejavno," je za STA povedal ravnatelj Andrej Krumpak. Pri snovanju dogodka so izhajali iz izkustvenega pristopa, ki otroku omogoča, da prijazne odnose, odgovornost in lepoto sodelovanja lažje razume in jih tudi živi.

S skupino strokovnjakov z različnih področij so tako že od začetka šolskega leta na konkretnih primerih gradili socialne veščine otrok. "Gre za živ proces, kjer otroci dobijo glas, odgovornost, izkušnjo sodelovanja in občutek pripadnosti skupnosti," je pojasnil ravnatelj.

Gostom so postregli vrhunsko hrano ... | Foto: Jan Lukanović Gostom so postregli vrhunsko hrano ... Foto: Jan Lukanović ... in koktajle. | Foto: Jan Lukanović ... in koktajle. Foto: Jan Lukanović

Po njegovih besedah so v restavraciji za en dan gostom postregli vrhunsko hrano in pijačo, pri čemer so jim bili v pomoč mentorska ekipa staršev ter več zunanjih sodelavcev z različnih področij. Med njimi so bili predavateljica na ljubljanski pedagoški fakulteti Mojca Poredoš, ki je skrbela za razvoj socialnih veščin in je zasnovala projekt, dramska igralka in pobudnica projekta Maja Martina Merljak, ki je s pomočjo dramske igre krepila izkušnje učencev, vrhunski chef in prejemnik Michelinove zvezdice Jorg Zupan, ki je prepoznaven tudi iz otroškega kuharskega šova Mali šef Slovenije, ter pisateljica, scenaristka in publicistka Nina Kokelj in novinar in pisatelj Tomaž Mihelič, ki sta učencem pomagala pri komunikaciji z mediji.

Dogodek, ki se ga je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem, je imel tudi humanitarno noto. S prostovoljnimi prispevki obiskovalcev so napolnili šolski sklad, del sredstev pa namenili učencem četrtih razredov, ki so na projektu delali najbolj vneto.

Dogodka se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem. | Foto: Jan Lukanović Dogodka se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar z možem. Foto: Jan Lukanović

Dramska igralka in pobudnica projekta Maja Martina Merljak je s pomočjo dramske igre krepila izkušnje učencev. | Foto: Jan Lukanović Dramska igralka in pobudnica projekta Maja Martina Merljak je s pomočjo dramske igre krepila izkušnje učencev. Foto: Jan Lukanović

Več fotografij z dogodka si oglejte v spodnji galeriji:

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