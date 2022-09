Butična gorenjska restavracija, ki je gostila smetano svetovne avtomobilske industrije

Od leve proti desni: Hugh Chambers, David Richards, Rado Raspet, Robert Reid Foto: Matic Lipar

Člani organizacije FIA se sicer srečujejo v sklopu dirk Formule 1, velikokrat tudi v Parizu, v začetku leta so si za srečanje izbrali Bahrain. Tokrat se je smetana avtomobilske industrije na povabilo predsednika Zveze za avtošport Slovenije Rada Raspeta zbrala na strateškem sestanku v Ljubljani.

Med drugim so člani športnega upravnega odbora mednarodne avtomobilske organizacije FIA – World Motor Sport Council (WMSC) razpravljali o položaju in razvoju avtomobilskega športa. Na sestanku se je neuradno predstavila tudi prva izvršna direktorica FIA Natalie Robyn.

Simfonija prefinjenih okusov

Po končanem uradnem delu jih je slovenski gostitelj Rado Raspet povabil v nedavno odprto gorenjsko restavracijo Manu, ki meri na najzahtevnejše gurmane prefinjenih okusov. Nahaja se v sklopu nastajajočega poslovno-trgovinskega središča, ki ga v Mostah pri Žirovnici gradi energetska družba Ngen.

Martin Gluščič, ki se je učil od najboljših slovenskih kuharskih mojstrov in se oblikoval tudi v družinski restavraciji, je skupaj z ekipo za goste pripravil simfonijo domačih okusov, preoblikovanih na moderen način. Za predjed so postregli z maslom, obogatenim z ajdo, ter s pokovko iz ajdovih zrn. Sledila je kombinacija buče, bučnih semen, bučnega olja, pomarančne in lokalne specialitete mohant.

Okrepčali so se tudi s piščančjim raviolom ter z ribjo specialiteto s pistacijami, rdečo peso in kaviarjem. Goste so presenetili z divjačinskim mesom, kombiniranim s čokolado, marelicami in pinijami. Za zaključek pa je sledila tradicionalna prekmurska gibanica, pripravljena malce drugače, in domači pralineji.

Vsi, ki v avtomotošportu kaj pomenijo

Fabiana Ecclestone Foto: Matic Lipar Dobrote kuharskega chefa Martina Gluščiča so preizkušali Robert Reid – desna roka predsednika FIA Mohammeda Ben Sulayema, nekdanji svetovni prvak v reliju med sovozniki –, David Richards – nekdanji vodja ekip v formuli ena in svetovnem reliju ter ustanovitelj Prodrive –, Fabiana Ecclestone – podpredsednica FIA za področje športa za Južno Ameriko –, švedska novinka v avtomotošportu Anna Nordkvist, Hugh Chambers – predsednik britanske zveze avtomobilske športne industrije, George Silbermann – predsednik odbora za avtomobilistična tekmovanja v ZDA – in številni drugi, ki so si privoščili malce gurmanskega razvajanja po napornih delavnicah in sestankih.

WMSC je najvišji organ odločanja FIA, izvoljen na letni generalni skupščini. Sestavlja jo 28 članic, ki pokrivajo vse celine. Med člani je sedem podpredsednikov FIA in predstavniki Afrike, Azije in Pacifika, Amerike, Evrope in Bližnjega vzhoda.

Pridružila sta se jim tudi direktor podjetja Ngen Roman Bernard in Mirjam Bernard, ki v podjetju skrbi za odnose z javnostmi in grafično oblikovanje. Mirjam Bernard se je podpisala pod notranjo ureditev restavracije, kjer prevladujejo naravne barve in materiali.

Roman (L) in Mirjam Bernard (D). Foto: Matic Lipar

Pod vodstvom namestnika predsednika FIA za šport Roberta Reida so se člani sveta z vsega sveta zbrali v Sloveniji.

Robert Reid Foto: Matic Lipar

Slovensko srečanje je bilo prvo srečanje FIA, ki se ga je udeležila novoimenovana izvršna direktorica FIA Natalie Robyn:

Natalie Robyn Foto: Matic Lipar

Mirjam Bernard in Rado Raspet Foto: Matic Lipar