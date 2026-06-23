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Avtorji:
B. G., STA

Torek,
23. 6. 2026,
20.09

Osveženo pred

20 minut

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Kresnik nagrada roman pisateljica

Torek, 23. 6. 2026, 20.09

20 minut

Kresnik za najboljši roman preteklega leta Ajdi Bračič za roman Kresničevje

Avtorji:
B. G., STA

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Ajda Bračič | Foto Jure Makovec/STA

Foto: Jure Makovec/STA

Literarno nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi kresnika, ki je na kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov bruto.

Ajda Bračič je žirijo kresnika prepričala s svojim romanesknim prvencem, ki je izšel pri založbi LUD Literatura, z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Po oceni žirije roman odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik, ki pomembno soustvarja njegovo posebno atmosfero.

Roman Kresničevje, za katerega je bila Bračič tudi nominirana za letošnjo Cankarjevo nagrado, skozi zgodbo protagonistke Agnes, ki v odmaknjenem koroškem gozdu išče izginulo sestro, odpira vprašanja osebne in kolektivne krivde, človekovega odnosa do narave ter možnosti preživetja v svetu, zaznamovanem z negotovostjo. Ob psihološko prepričljivih likih in prepletu družinskih travm, okoljskih tem, mistike in srhljivih elementov roman ustvarja izviren in večplasten pripovedni svet.

Vsi finalisti prejeli finančno nagrado

O dobitnici letošnjega kresnika je odločala petčlanska strokovna žirija, ki ji je predsedoval nekdanji novinar Dela Igor Bratož, njeni člani pa so bili literarni zgodovinar Peter Svetina, književna prevajalka in literarna kritičarka Tanja Petrič, pesnica in prevajalka Kristina Kočan ter literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop.

Med petimi finalisti za letošnjega kresnika so bili poleg Bračič še Vesna Lemaić z romanom Obraz (Cankarjeva založba), Roman Rozina z romanom Trafikant (Mladinska knjiga), Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani (Beletrina) in Agata Tomažič z romanom Ušabti (Goga). Vsi finalisti so prejeli finančno nagrado v vrednosti 500 evrov bruto.

Kresnik velja za najuglednejšo slovensko literarno nagrado za roman. Prvič so ga podelili leta 1991 na pobudo pisatelja Vlada Žabota. Prva podelitev je bila v njegovem rodnem Razkrižju, nato v vasi Muljava, rojstnem kraju pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča, in na Ljubljanskem gradu. Vse od leta 1997 so kresnika ob prižigu kresnega ognja podeljevali na ljubljanskem Rožniku, letos pa je podelitev prvič potekala v Švicariji.

Tradicionalno so na nocojšnji kresni večer podelili tudi nagradi mlado pero za mlade avtorje in kritike. Nagrado mlado pero za kritika je prejela literarna kritičarka Eva Ule, nagrado mlado pero za avtorje pa prozaistka Julija Lukovnjak.

Lani je kresnika prejela Ana Schnabl za roman September.

Kresnik nagrada roman pisateljica
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