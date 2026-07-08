Začel se je retrogradni Neptun: najbolj bo koristil tem znakom horoskopa

Ste v zadnjih dneh začutili, da se je megla v vašem življenju končno začela redčiti? To ni naključje. Neptun, planet iluzij, sanj in duhovnosti, je začel svojo vsakoletno retrogradno pot. Medtem ko retrogradni Merkur prinaša kaos v komunikaciji, ima retrogradni Neptun povsem drugačno misijo: razkriva nam čisto resnico.

Neptun bo v svojem retrogradnem gibanju ostal vse do konca leta. V tem obdobju se ne bomo več mogli slepiti, ne glede na to, ali gre za partnerske odnose, finance ali kariero. Iluzije bodo počile kot milni mehurčki, kar je lahko za marsikoga boleče, a za določena nebesna znamenja bo to obdobje izjemno osvobajajoče in polno nepričakovanih uspehov.

Ribi

Ker vlada vašemu znamenju, ima Neptun na ribe najmočnejši vpliv. Zdaj boste končno začutile, da se vam odpirajo oči. Če ste se v zadnjih mesecih počutile ujete v lastnih dvomih ali niste vedele, katero pot izbrati, zdaj prihaja izjemen val intuitivne jasnosti. Končno boste postavile meje tam, kjer so jih drugi izkoriščali, in usmerile energijo v svoje prave sanje.

Škorpijon

Škorpijoni boste v tem obdobju naravnost cveteli, saj obožujete resnico, pa naj bo še tako neprijetna. Retrogradni Neptun osvetljuje vaše področje ustvarjalnosti, strasti in romance. Če ste do zdaj dvomili o nekem odnosu ali projektu, boste zdaj dobili jasne odgovore. Vaša močna intuicija bo na vrhuncu, kar vam bo pomagalo sprejeti ključne odločitve brez obžalovanja.

Rak

Za rake retrogradni Neptun prinaša olajšanje na področju prepričanj, potovanj in višjega znanja. Otresli se boste starih vzorcev razmišljanja, ki so vas ovirali pri napredku. Obdobje je izjemno ugodno za učenje, osebno rast in celjenje starih čustvenih ran. Namesto da bi se izgubljali v skrbeh za druge, boste končno našli trdna tla pod nogami.

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