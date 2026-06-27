Za te znake najbolj velja opis "bolj star, bolj nor"

Ste že kdaj spoznali nekoga, ki je bil v mladosti izjemno resen, vesten in morda celo malo dolgočasen, v zrelih letih pa je nenadoma začel živeti s polnimi pljuči, potovati z nahrbtnikom, kupil motor ali postal glavna zvezda vsake zabave?

Slovenci za take ljudi pogosto rečemo "bolj star, bolj nor" in čeprav ta opis včasih uporabljamo z malce žlehtnobe, v resnici opisuje nekaj čudovitega: sposobnost, da z leti odvržemo skrbi, družbena pričakovanja in strahove ter končno zaživimo svobodno in mladostno. Astrologija razkriva, da ta lastnost ni naključna. Medtem ko nekatera nebesna znamenja z leti postajajo vedno bolj konservativna in umirjena, se pri določenih znakih zgodi popoln obrat. Poglejmo, kateri trije znaki horoskopa z leti postajajo vedno bolj divji, zabavni in nepredvidljivi.

Kozorog

Če bi morali izbrati znamenje, ki do potankosti uteleša sindrom "staranja nazaj", so to kozorogi. Kot otroci in najstniki so pogosto nenavadno resni, skrbijo za ocene, načrtujejo kariero že pri petnajstih in delujejo kot "stari ljudje v mladem telesu". Življenje se jim v prvi polovici zdi težko, polno dolžnosti in bremen. Ko dosežejo zrela leta, pa ugotovijo, da so dosegli svoje cilje, si ustvarili varnost in preživeli najhujše. Takrat se v njih sprosti skriti ventil. Starejši kot so, bolj so mladostni, pripravljeni na spontane neumnosti, zabavo in avanture. Kozorogi pri sedemdesetih so pogosto neprimerljivo bolj sproščeni, kot so bili pri dvajsetih.

Devica

Device so znane po svojem analitičnem umu, ljubezni do reda in nenehni skrbi. V prvi polovici življenja so pogosto ujete v kolesje lastnih visokih pričakovanj, želijo biti popolni partnerji, idealni zaposleni in imeti brezhibno urejen dom. Zaradi tega lahko delujejo precej togo in pod stresom. Z leti in modrostjo ugotovijo, da svet ne bo propadel, če posoda ni pomita takoj ali če gre kdaj kaj narobe. Ko enkrat spoznajo minljivost časa, se v njih prebudi uporniški duh, začnejo ignorirati tuje mnenje, se oblačiti bolj drzno in brez slabe vesti zapravljati denar za lastne užitke. V fazo "bolj star, bolj nor" vstopijo z intelektualno svobodo.

Bik

Biki obožujejo stabilnost in varnost. V mladosti so lahko izjemno osredotočeni na materialno varnost, gradnjo doma in ustvarjanje trdnih temeljev. Zaradi strahu pred izgubo nadzora se pogosto držijo preverjenih poti, rutine in cone udobja, zaradi česar veljajo za predvidljive. Ko pa zgradijo svojo "trdnjavo" in dosežejo finančno stabilnost, se njihova trma obrne v čisti hedonizem. Starejši biki pogosto ugotovijo, da življenje beži, zato začnejo uživati brez zavor. Nenadoma so oni tisti, ki organizirajo najbolj divje kulinarične večere, kupujejo luksuzne stvari in preprosto uživajo v vsakem trenutku, ne da bi jih skrbelo, kaj si mislijo sosedje.