V tem mesecu se bo trem znakom horoskopa uresničila velika želja

Včasih se zdi, da se stvari kljub trudu, potrpežljivosti in upanju nikoli ne izidejo, a astrologi zatrjujejo, da se trem znakom horoskopa že ta mesec obeta dolgo pričakovani preobrat. Zvezde jim prinašajo priložnost, da uresničijo nekaj, o čemer sanjarijo že mesece, nekateri celo leta.

Lev

Levi imajo že dolgo občutek, da vlagajo veliko energije, a v zameno dobivajo premalo. Ta mesec pa se bo položaj spremenil, odpira se jim priložnost, ki bi jim lahko prinesla priznanje, napredek oziroma uresničitev cilja, za katerega si že dolgo prizadevajo. Obeta se jim novica, na katero so upali, oziroma uresničitev načrta, ki je bil večkrat preložen. Ključ uspeha bo v tem, da prepoznajo pravi trenutek in ne podležejo dvomom. Kar so si dolgo želeli, je zdaj bližje kot kadarkoli prej.

Škorpijon

Škorpijonom ta mesec prinaša čustveno izpolnitev. Želja, ki bi si jo lahko uresničili, bo verjetno povezana z ljubezenskim področjem, odnosi ali pomembno osebo v njihovi bližini. Nekateri bodo obnovili odnos, ki se je že zdel izgubljen, drugi bi lahko doživeli srečanje, ki jim bo spremenilo pogled na prihodnost. Njihova intuicija bo izjemno močna, zato je pomembno, da poslušajo lastne občutke in ne ignorirajo signalov, ki jim jih bo pošiljalo življenje. Prihaja obdobje, ko bo njihovo srce polno.

Kozorog

Kozorogi redko obupajo nad svojimi cilji, tudi če se zdi, da je uspeh zelo oddaljen. Prav ta vztrajnost bi jim ta mesec lahko prinesla nagrado. Obeta se jim uresničitev velike profesionalne ali finančne želje, pa tudi rešitev težave, ki jih že dolgo obremenjuje. Priložnost, ki se bo pojavila, morda na prvi pogled ne bo videti spektakularno, a bi jim lahko odprla vrata do nečesa veliko večjega. Končno bodo začutili, da se jim je vložen trud obrestoval in da so bližje življenju, kakršno si želijo.