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Avtor:
Siol.net

Sreda,
17. 6. 2026,
19.26

Osveženo pred

49 minut

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Sreda, 17. 6. 2026, 19.26

49 minut

Trem znakom horoskopa se bo to poletje spremenilo življenje

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, poletje, morje, plaža | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletje običajno povezujemo z oddihom, potovanji in brezskrbnimi trenutki, trem znakom horoskopa pa bo letos prineslo veliko več kot to. Čakajo jih velike življenjske spremembe, novi začetki in usodne odločitve.

Rak

Raki za seboj puščajo obdobje, polno vprašanj, negotovosti in čustvenih izzivov. To poletje bodo mnogi med njimi končno našli odgovore, ki so jih dolgo iskali, in začutili, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Kar jih je zadnje mesece obremenjevalo, bo postopoma izgubljalo svojo moč, zato bo to poletje začetek stabilnejšega in srečnejšega obdobja.

Vodnar

Vodnarji vstopajo v poletje, ki bi jim lahko prineslo celo vrsto presenečenj. Že eno srečanje, poslovna ponudba ali naključna okoliščina bi jih lahko odpeljala v povsem novo smer. Mnogi bodo imeli občutek, da se jim odpirajo vrata, ki so bila dolgo trdno zaprta. Za marsikoga med njimi bo letošnje poletje začetek najbolj vznemirljivega obdobja njihovega življenja.

Strelec

Strelci obožujejo spremembe, potovanja in nove izkušnje, letošnje poletje pa jim prinaša obilico vsega tega. Vsaka pot, na katero bodo stopili, bo imela mnogo globlji pomen, kot se bo zdelo na prvi pogled. Mnogi bodo letošnje poletje sprejeli odločitev, s katero so dolgo odlašali. Zdaj morajo verjeti vase, saj se jim končno uresničuje nekaj, o čemer so dolgo sanjali.

Preverite svoj današnji horoskop.

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