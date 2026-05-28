Ti znaki horoskopa ves čas zahtevajo povišico, tudi če si je ne zaslužijo

Nekateri ljudje v službi dolga leta molčijo in čakajo, da bo kdo opazil njihov trud in jih nagradil. Obstajajo pa tudi takšni, ki že po nekaj mesecih potrkajo na šefova vrata in zahtevajo pogovor o plači, natančneje o povišici, tudi če si je niso zaslužili. Takšen izražen občutek lastne vrednosti imajo predvsem pripadniki treh nebesnih znamenj.

Lev

Levi bolj kot vse drugo obožujejo priznanje. Služba jim ne pomeni le načina zaslužka, ampak tudi potrditev lastne vrednosti. Če delajo dlje od delovnega časa, pričakujejo pohvalo. Če dokončajo dober projekt, pričakujejo dodatno plačilo. Če le redno prihajajo v službo in skrbijo za prijetno atmosfero, se jim zdi, da si tudi za to zaslužijo finančno nagrado. S svojo prirojeno karizmo znajo vse prepričati, da so nezamenljivi, tudi če njihovi rezultati niso spektakularni. Njihova največja težava ni pomanjkanje ambicije, ampak občutek, da je že njihova prisotnost vredna več kot kakršenkoli opazen učinek.

Oven

Ovni ne marajo čakati. Če se jim zdi, da veliko delajo, takoj pričakujejo konkretno nagrado. Potrpežljivosti ne poznajo, zato povišico pogosto zahtevajo povsem impulzivno, iz občutka trenutne krivice ali frustracije. So zelo tekmovalni in izrazito osredotočeni na uspeh. Težava je v tem, da včasih precenijo svoj doprinos, ker energijo in trud enačijo z rezultati. Res lahko delajo sto na uro, a ni nujno, da je zaradi tega delo dobro opravljeno. A v njihovi glavi bi ta trud moral avtomatsko prinesti večjo plačo. Dodatno jih motivira primerjanje s sodelavci in če slišijo, da je kdo dobil bonus, pričakujejo, da ga bodo tudi oni.

Kozorog

Kozorogi so morda najbolj racionalno znamenje na tem seznamu, a prav zato pogosto verjamejo, da morajo za vsako dodatno odgovornost dobiti finančno potrditev. So izrazito ambiciozni, osredotočeni na kariero in obsedeni z napredkom. Povišice ne zahtevajo teatralno kot levi ali impulzivno kot ovni, ampak hladnokrvno, strateško in zelo samozavestno. Težko sprejemajo stagnacijo, zato se ves čas sprašujejo, ali so dovolj plačani. Če se jim zdi, da jih ne cenijo dovolj, se začnejo hitro ozirati po drugih priložnostih in njihova pogajanja o povišici pogosto zvenijo kot subtilen ultimat.