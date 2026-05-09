Sobota,
9. 5. 2026,
15.34

Sobota, 9. 5. 2026, 15.34

Ti znaki horoskopa vas bodo vedno znova pustili na cedilu

Vsi kdaj odpovemo dogovor, pa naj bo to zaradi utrujenosti, nepričakovanih obveznosti ali preprosto slabega dneva. Obstajajo pa ljudje, pri katerih je tako vedenje preraslo v vzorec. Z njimi se dogovorite, vse je potrjeno, nato pa le malo pred dogovorjeno uro prispe sporočilo: "Dajva prestaviti." Astrologi pravijo, da so takšni, povsem nezanesljivi ljudje, praviloma rojeni v enem od štirih znakov horoskopa.

Dvojčka

Za dvojčke je sprememba načrtov tipična. V trenutku, ko se dogovarjajo, se jim vse zdi odlično, ko pa se bliža čas srečanja, imajo v glavi sto drugih možnosti. Nato ugotovijo, da se jim preprosto ne ljubi ali da bi radi bili kje drugje. Niso nalašč nespoštljivi, a se preprosto ne morejo osredotočiti. Načrte pogosto odpovedo, ker jim zvenijo preveč predvidljivo ali pa jim pozornost odvrne kaj bolj zanimivega. Svoj urnik velikokrat prenatrpajo in se nato znajdejo v situaciji, ko morajo izbirati med več možnostmi.

Strelci

Strelci ljubijo svobodo in spontanost, zato jim dogovori zvenijo dobro le, dokler so oddaljeni. Ko se njihov čas približa, pa v sebi lahko začutijo odpor. Če za dogovor niso več razpoloženi, ga bodo brez drame odpovedali in se pretvarjali, da ni šlo za nič pomembnega. Ta njihova neresnost ni zlonamerna, ampak preprosto ne prenašajo "priklenjenosti". Ne marajo občutka, da so njihovi dnevi vnaprej načrtovani, zato je najbolje, da v vsakem dogovoru z njimi dopustite fleksibilnost in malo manevrskega prostora.

Ribi

Ni redko, da ribe odpovedo dogovorjene načrte, ker njihovo razpoloženje vpliva na vsako odločitev. Ko se dogovarjajo, so popolnoma za, že kmalu zatem pa jih preplavi utrujenost, stres ali potreba po samoti. Njihova neresnost ni kaprica, ampak se zlahka izčrpajo in ob tem nikoli pravočasno ne prepoznajo, da pretiravajo z obveznostmi. Pogosto načrte naknadno odpovejo, ker ob dogovarjanju ne znajo reči ne. To ni neodgovornost, ampak so občutljive osebe, ki se ne znajo postaviti zase.

Vodnar

Vodnarji pogosto prekličejo dogovore, ker ne marajo obveznosti, ki se jim nenadoma zazdijo nesmiselne. Če jim nek načrt ne zveni več zanimivo, če jim ni všeč energija ali če čutijo, da jih hoče nekdo nadzirati, se preprosto umaknejo. Potrebujejo veliko časa zase, med številnimi obveznostmi pa jim jih ga zmanjka, zato morajo kakšen načrt odpovedati. To včasih storijo v zadnjem trenutku in brez slabe vesti, zaradi česar se marsikomu zdijo neresni, sami pa to vidijo predvsem kot skrb za lasten osebni prostor.

Preverite svoj današnji horoskop.

