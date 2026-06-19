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Avtor:
Siol.net

Petek,
19. 6. 2026,
18.05

Osveženo pred

10 minut

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horoskop horoskop horoskop lev horoskop oven horoskop dvojčka horoskop devica astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Petek, 19. 6. 2026, 18.05

10 minut

Ti znaki horoskopa so v restavraciji najbolj naporni gosti

Avtor:
Siol.net

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prijatelji, lokal, restavracija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Večerja v restavraciji naj bi bila sproščujoča izkušnja, a priznajmo si, da se včasih spremeni v pravo dramo. Medtem ko nekateri mirno uživajo v hrani, drugi preizkušajo potrpežljivost natakarjev, glasno komentirajo cene ali z obnašanjem pritegujejo poglede cele restavracije. Astrologi pravijo, da so za nekatere neprijetne navade krive zvezde. Katera astrološka znamenja v restavracijah najpogosteje dvigujejo prah in zakaj je večerja z njimi lahko pravi izziv?

Oven

Ovni so znani po svoji ognjeviti energiji in, kar je v restavracijah usodno, popolnem pomanjkanju potrpljenja. Ko so lačni, se spremenijo v tempirano bombo. Če predjed ni na mizi v nekaj minutah, natakarja že prebadajo s pogledi in glasno vzdihujejo. Če gre karkoli narobe, bodo brez oklevanja zahtevali šefa kuhinje. Večerja z njimi je pogosto tekma s časom, polna napetosti.

Devica

Device so perfekcionisti zodiaka, kar pa pomeni, da bodo v vsaki restavraciji našle napako. Tudi če gre za restavracijo z Michelinovo zvezdico, bodo opazile nekaj, kar ni v skladu z njihovimi visokimi standardi. Če omaka ni popolna ali so vilice postavljene pod napačnim kotom, boste za to izvedeli vi in celotno osebje restavracije. Njihove analize hitro pokvarijo apetit vsem za mizo.

Lev

Levi obožujejo fine restavracije, saj se radi kažejo v najboljši luči. Težava nastane, ker želijo biti v središču pozornosti celega prostora, ne le svoje mize. Njihov smeh odmeva čez celo restavracijo in z natakarji ravnajo, kot da so njihovi osebni služabniki, čeprav potem pustijo visoko napitnino, da bi naredili vtis. Poleg tega nihče ne sme jesti, dokler jedi ne fotografirajo iz vseh kotov.

Dvojčka

Večerja z dvojčki je vse prej kot mirna. Njihova razpršena pozornost in nenehna potreba po komunikaciji lahko ob živce spravita tako družbo kot osebje. Nikoli se ne morejo odločiti, kaj bodo jedli, ves čas spreminjajo naročilo, tudi potem, ko ga je natakar že oddal v kuhinjo. Med jedjo so ves čas na telefonu in hkrati skušajo govoriti z družbo, tudi če imajo polna usta hrane.

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