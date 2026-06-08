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Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
14.54

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop vodnar horoskop lev horoskop devica astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 14.54

5 minut

Ti znaki horoskopa so prepričani, da so pametnejši od vseh ostalih

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, kodri | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Samozavest ljudem pomaga uresničevati cilje in premagovati življenjske izzive, toda meja med zdravo samozavestjo in pretiranim prepričanjem v lastno superiornost je včasih zelo tanka. V astrologiji obstajajo znamenja, ki svoje znanje, mnenje in sposobnosti zelo cenijo - včasih tudi preveč.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti, zaupanje v lastne sposobnosti pa jim je prirojeno. Pogosto so izrazito samozavestni in v vseh situacijah avtomatsko prevzamejo vlogo vodje. Težava pa nastane, ko njihovo prepričanje v lastne sposobnosti prestopi mejo in se prelevi v prepričanje, da imajo vedno prav. Težko sprejmejo tuje predloge in ko so prepričani, da je njihova rešitev najboljša, jih stežka prepričate v nasprotno. Njihova samozavest je lahko privlačna, a včasih dajejo vtis, da podcenjujejo vse druge.

Devica

Analitične device sicer ne delujejo kot ljudje z velikim egom, a se jim zdi, da so bolj razumne kot kdorkoli drug. Ker opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo, so prepričane, da lahko verjamejo samo lastnemu mnenju. Ko vidijo, da nekdo nekaj počne na način, ki se jim zdi napačen, se ne bodo mogle upreti potrebi, da to izpostavijo. S svojim perfekcionizmom dajejo vtis, da mislijo, da so najsposobnejše v vsakem okolju. Njihove pripombe so običajno dobronamerne, a delujejo kot pretirane kritike vsega in vsakogar.

Vodnar

Vodnarji so najbolj izvirni misleci zodiaka in na svet gledajo povsem drugače kot drugi. Radi raziskujejo nove ideje, preizprašujejo ustaljena pravila in iščejo rešitve, ki jih drugi ne vidijo. Prav zato pa se jim včasih zazdi, da so intelektualno na višji ravni kot drugi. Radi izražajo stališča, ki so drugačna od ustaljenih, njihova samozavest pa izvira iz prepričanja, da le oni vidijo širši kontekst. Čeprav jih ljudje cenijo zaradi izvirnosti, pa se včasih obnašajo, kot da so njihove ideje bolj napredne od vsega, kar mislijo drugi.

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