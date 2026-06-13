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Avtor:
Siol.net

Sobota,
13. 6. 2026,
14.40

Osveženo pred

58 minut

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horoskop horoskop horoskop lev horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop tehtnica astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sobota, 13. 6. 2026, 14.40

58 minut

Ti znaki horoskopa so najuspešnejši na Tinderju: ste med njimi?

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
ženska, dekle, telefon | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V dobi digitalnih zmenkov se vsi sprašujemo, kaj je tista skrivna sestavina, zaradi katere nekateri profili pokajo po šivih od ujemanj, medtem ko drugi zaman drsajo v desno. Je to popolna profilna fotografija, duhovit opis ali pa imajo morda prste vmes zvezde?

Astrologija igra ogromno vlogo pri tem, kako komuniciramo, kakšno energijo oddajamo in kako osvajamo na spletu. Na aplikacijah za zmenke, kot je Tinder, kjer odločajo prve sekunde, določena astrološka znamenja zaradi svojih naravnih lastnosti preprosto blestijo.

Kateri znaki horoskopa so pravi kralji in kraljice Tinderja in zakaj se jim nihče ne more upreti?

Dvojčka

Če obstaja znamenje, ki je bilo ustvarjeno za dinamiko aplikacij za zmenke, so to dvojčki. Tinder zanje ni vir stresa, ampak zabavno igrišče, na katerem zmagujejo, ker je njihov profil poln humorja, njihov opis je kratek in pameten, predvsem pa so mojstri uvodnih stavkov. Z dvojčki pogovor nikoli ni dolgočasen, saj skačejo z ene zanimive teme na drugo, kar takoj pritegne pozornost.

Lev

Levi natanko vedo, kako se postaviti v najboljšo luč. Njihov profil na Tinderju je paša za oči, ki glasno izraža njihovo samozavest. Imajo najboljše profilne fotografije, na njih so urejeni, nasmejani ali v središču dogajanja. Iz njihovega profila veje karizma, ki podzavestno privlači ljudi. Ko se ujamete z njimi, vas bodo očarali z neposrednimi, a izjemno laskavimi komplimenti.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po svojem prefinjenem okusu in naravnem šarmu. Natančno vedo, kako uravnotežiti profil, da bo privlačen najširšemu krogu ljudi. Njihove fotografije so estetsko dovršene, saj imajo odličen občutek za modo in umetniške utrinke, pogovor z njimi pa teče gladko in brez napora. So izjemno prijazne in prilagodljive, zato se ob njih vsakdo počuti sproščeno in zaželeno.

Strelec

Če iščete nekoga za spontan zmenek še isti večer, boste med svojimi ujemanji zagotovo našli strelce. Njihova energija na Tinderju obljublja zabavo, njihov profil je poln fotografij s potovanj, festivalov ali z eksotično hrano. Delujejo neustrašno, odprto in dostopno. Ljudje ob njih radi podrsajo v desno, ker začutijo, da jim ob njihovi pozitivni energiji ne bo nikoli niti za trenutek dolgčas.

Preverite svoj današnji horoskop.

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