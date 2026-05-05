Torek,
5. 5. 2026,
22.51

Ti znaki horoskopa si vedno pripišejo vse zasluge za uspeh

pisarna, poslovna ženska | Foto Shutterstock

V vsakem kolektivu obstaja vsaj ena oseba, ki se vedno pojavi, ko je treba požeti pohvale, manj prisotna pa je, dokler traja pravo delo. Medtem ko nekateri verjamejo v skupnost, deljenje uspeha in timski duh, pa za tri znake horoskopa velja, da radi predvsem dajejo vtis, da uspeha brez njih ne bi bilo.

Lev

Levi bolj kot vse drugo obožujejo pohvale. Radi imajo občutek, da so pomembni in opazni, ko pa njihova ekipa doseže dober rezultat, prvi izpostavijo, kaj so doprinesli k njemu. Ni jim dovolj, da je bilo delo opravljeno, ampak hočejo, da vsi vedo, kdo je bil ključni igralec v tej zgodbi. Čeprav so zelo karizmatični in znajo motivirati druge, pa težava nastane, ko je njihova potreba po pozornosti močnejša od timskega duha. Takrat brez razmisleka zasenčijo druge, zanemarijo njihov trud in vse zasluge za uspeh pripišejo sebi.

Oven

Ovni so rojeni tekmovalci, so hitri, ambiciozni in so nadvse radi prvi, zaradi tega pa težko funkcionirajo v okoljem, v katerem se zasluge delijo enakopravno. Ko vidijo pozitiven rezultat, ga razumejo kot potrditev lastne sposobnosti, tudi če gre za dosežek celotne ekipe. Njihova impulzivnost in močan ego jih spodbujata, da vedno rinejo v ospredje, medtem ko zasluge drugih potiskajo v ozadje. Nimajo nujno slabih namer, a je njihova potreba po zmagi praviloma močnejša od potrebe po enotnosti in sodelovanju.

Kozorog

Kozorogi so izrazito usmerjeni v uspeh, status in rezultate. So delavni, vztrajni in resni, zaradi tega pa pogosto slepo prepričani, da vsa odgovornosti sloni na njih. V skupnih projektih so zadržani in bolj zaupajo sebi kot drugim, ko pa je projekt uspešen, se jim zdi, da imajo za to največ zaslug, saj so bili, vsaj po lastnem mnenju, najbolj disciplinirani in zanesljivi. Za razliko od levov in ovnov si kozorogi zasluge pripišejo tišje in bolj subtilno, a dajejo isti vtis – težko priznajo, da brez drugih morda ne bi dosegli cilja.

Preverite svoj današnji horoskop.

