Ti znaki horoskopa se vam ne bodo nikoli opravičili

Nikomur se ni lahko opravičiti in iskreno priznati napake, za tri znake horoskopa pa velja, da besede "oprosti" sploh ne poznajo.

Oven

Ovni pogosto zelo impulzivno reagirajo in šele pozneje ugotovijo, da so pretiravali, takrat pa se nočejo vrniti in priznati napake. Prepričani so, da je povsem dovolj, če spremenijo svoje obnašanje, opravičilo pa se jim zdi nepotrebno. Namesto "oprosti" boste dobili pojasnilo, zakaj so tako reagirali, ali pa celo povračilno obtožbo. Ne marajo občutka, da so stisnjeni v kot, zato se njihovo opravičilo hitro spremeni v razpravo, kdo je kriv.

Lev

Levi se ne marajo opravičevati, ker je njihov ponos preglasen. Pomembno jim je, da ohranijo vtis moči in dostojanstva, "oprosti" pa jim zveni kot priznanje šibkosti. Tudi če globoko v sebi vedo, da so storili napako, bodo raje počakali, da se zadeva umiri sama od sebe, ali pa skušali vse skupaj popraviti z grandiozno gesto, a brez besedice opravičila. Pretvarjajo se, da je vse v redu, in čakajo, da prvi spregovori tisti, ki pričakuje opravičilo.

Vodnar

Vodnarji se težko opravičijo, ker so čustveno distancirani. Ko se zgodi konflikt, ga skušajo racionalizirati, ne pa priznati, da so storili napako. V njihovi glavi je vse mogoče logično pojasniti, zato namesto opravičila dobite analizo zadeve. Težava je v tem, da to drugi strani ne zveni kot opravičilo, temveč kot brezčutno iskanje izgovorov. Ne marajo čustvenega pritiska in težko priznajo, da so nekoga prizadeli, še posebej če "ni bilo namerno".