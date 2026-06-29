Ti znaki horoskopa ne marajo počitnic na morju

Ko se temperature dvignejo, večina ljudi že razmišlja o kopalkah, vonju po soli in neskončnem ležanju na plaži. A medtem ko je za nekatere morje pojem idealnega oddiha, obstajajo posamezniki, ki jim misel na gnečo, vroč pesek in žgoče sonce predstavlja prej nočno moro kot užitek. Ugotovite, kateri trije znaki horoskopa najraje izpustijo tradicionalne morske počitnice in kje jih boste našli namesto na plaži.

Kozorog

Kozorogom vlada Saturn, planet discipline in strukture, kar se močno pozna tudi pri njihovi izbiri dopusta. Misel na to, da bi ves teden preležali na brisači in ne bi počeli ničesar produktivnega, jih navdaja z nemirom. Kozorogi potrebujejo cilj in smisel, tudi ko počivajo.

Vročina in ležanje v senci zanje preprosto nista privlačna. Raje bodo izbrali dopust v gorah in neokrnjeni naravi ali pa se odpravili na potovanje, polno kulturnih in zgodovinskih ogledov. Kozorogi se morajo domov vrniti z občutkom, da so nekaj dosegli in videli, preprosto "polnjenje baterij" ob zvokih valov nanje ne deluje.

Devica

Device obožujejo red, čistočo in vnaprej načrtovane urnike, počitnice na morju pa pogosto prinašajo preveč nepredvidljivih dejavnikov. Pesek, ki se oprime čisto vsega, sol na koži, nepredvidljiva gneča v restavracijah in vročina so zanje vir stresa, ne sprostitve.

Namesto kaotičnih obmorskih letovišč device raje izberejo prefinjen velnes oddih v osrčju narave ali pa potovanje v mesta z visoko ravnjo organiziranosti in čistoče. Potrebujejo okolje, kjer imajo stvari pod nadzorom in kjer lahko zares uživajo v miru, brez občutka, da je vse okoli njih lepljivo od slane vode in krem za sončenje.

Dvojčka

Dvojčki so zračno znamenje, ki potrebuje nenehno mentalno stimulacijo in spremembe. Klasične morske počitnice, na katerih se dnevi vrtijo okoli ritma plaža–kosilo–plaža–spanje, jih začnejo hitro dolgočasiti. Že po dveh dneh enakega razgleda postanejo nemirni.

Če se že odpravijo na morje, bodo plažo izkoristili le kot izhodišče za izlete ali raziskovanje lokalnega nočnega življenja. Veliko raje pa imajo obisk svetovnih prestolnic, kjer lahko vsak dan obiščejo drug muzej, preizkusijo novo kulinariko in spoznajo nove ljudi. Monotonost morskega obzorja preprosto ne more nahraniti njihove radovednosti.