Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
13. 5. 2026,
15.39

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop dvojčka horoskop lev horoskop tehtnica horoskop horoskop

Sreda, 13. 5. 2026, 15.39

1 ura, 21 minut

Ti znaki horoskopa največ zapravijo za nepotrebne stvari

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
nakupovanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi kdaj kupimo kaj, česar v resnici ne potrebujemo, a nekateri to počnejo veliko pogosteje kot drugi. Za štiri znake horoskopa velja, da se preprosto ne morejo upreti impulzivnim nakupom, pa naj gre za oblačilo, ki ga bodo nosili le enkrat, okras za dom, ki ga ne bodo uporabili, ali nepotrebne drobnarije, ki so jim pač všeč.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade vse, kar je lepo, in zato pogosto kupujejo stvari, ki se skladajo z njihovo estetiko, pa čeprav vedo, da tega pravzaprav ne potrebujejo. Privlačijo jih lepo urejeni prostori, trendovska oblačila in elegantne podrobnosti. Same sebe prepričajo, da gre za "dobro investicijo", pa čeprav gre za še eno svečo, skodelico ali jakno, ki jih že imajo v nešteto različicah.

Lev

Levi radi uživajo in nagrajujejo sami sebe, zato pogosto impulzivno zapravljajo svoj denar, še posebej takrat, ko bi si radi popravili razpoloženje. Radi imajo stvari, ki impresionirajo druge in zaradi katerih se počutijo posebne, pa naj gre za drage čevlje, parfum ali tehnološke naprave. Tudi ko poskusijo varčevati, se ne morejo upreti ničemur, kar jim deluje "vredno pozornosti".

Dvojčka

Dvojčki hitro izgubijo interes za stvari, enako hitro pa si jih želijo tudi kupiti. Pogosto nakupujejo iz dolgčasa ali radovednosti, nato pa na novo pridobitev že čez nekaj dni pozabijo. Privlačijo jih trendovski, nenavadni izdelki in vse, kar jim v nekem trenutku deluje zanimivo ali zabavno. Običajno imajo v vseh spletnih trgovinah polne košarice stvari, ki jih resnično ne potrebujejo, a jih hočejo.

Ribi

Ribe rade kupujejo stvari, ki jih veselijo ali jim izboljšajo razpoloženje. Pogosto zapravljajo za najrazličnejše okrase, knjige, izdelke za nego telesa, dišave ali pa se preprosto malce "nagradijo" po koncu napornega dneva. Le stežka se uprejo stvarem, ki so jim v uteho, ki se jim zdijo ljubke oziroma na videz prijetne, tudi ko se zavedajo, da bi bilo bolj pametno varčevati.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle
Trendi Te znake horoskopa bolj privlači inteligenca kot videz
prepir
Trendi Svakinje iz nočne more so rojene v teh dveh znakih
alkohol, spanje, festival
Trendi Kako vaš znak horoskopa prenaša alkoholnega mačka?
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop dvojčka horoskop lev horoskop tehtnica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.