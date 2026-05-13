Ti znaki horoskopa največ zapravijo za nepotrebne stvari

Vsi kdaj kupimo kaj, česar v resnici ne potrebujemo, a nekateri to počnejo veliko pogosteje kot drugi. Za štiri znake horoskopa velja, da se preprosto ne morejo upreti impulzivnim nakupom, pa naj gre za oblačilo, ki ga bodo nosili le enkrat, okras za dom, ki ga ne bodo uporabili, ali nepotrebne drobnarije, ki so jim pač všeč.

Tehtnica

Tehtnice imajo rade vse, kar je lepo, in zato pogosto kupujejo stvari, ki se skladajo z njihovo estetiko, pa čeprav vedo, da tega pravzaprav ne potrebujejo. Privlačijo jih lepo urejeni prostori, trendovska oblačila in elegantne podrobnosti. Same sebe prepričajo, da gre za "dobro investicijo", pa čeprav gre za še eno svečo, skodelico ali jakno, ki jih že imajo v nešteto različicah.

Lev

Levi radi uživajo in nagrajujejo sami sebe, zato pogosto impulzivno zapravljajo svoj denar, še posebej takrat, ko bi si radi popravili razpoloženje. Radi imajo stvari, ki impresionirajo druge in zaradi katerih se počutijo posebne, pa naj gre za drage čevlje, parfum ali tehnološke naprave. Tudi ko poskusijo varčevati, se ne morejo upreti ničemur, kar jim deluje "vredno pozornosti".

Dvojčka

Dvojčki hitro izgubijo interes za stvari, enako hitro pa si jih želijo tudi kupiti. Pogosto nakupujejo iz dolgčasa ali radovednosti, nato pa na novo pridobitev že čez nekaj dni pozabijo. Privlačijo jih trendovski, nenavadni izdelki in vse, kar jim v nekem trenutku deluje zanimivo ali zabavno. Običajno imajo v vseh spletnih trgovinah polne košarice stvari, ki jih resnično ne potrebujejo, a jih hočejo.

Ribi

Ribe rade kupujejo stvari, ki jih veselijo ali jim izboljšajo razpoloženje. Pogosto zapravljajo za najrazličnejše okrase, knjige, izdelke za nego telesa, dišave ali pa se preprosto malce "nagradijo" po koncu napornega dneva. Le stežka se uprejo stvarem, ki so jim v uteho, ki se jim zdijo ljubke oziroma na videz prijetne, tudi ko se zavedajo, da bi bilo bolj pametno varčevati.