Ti znaki horoskopa najtežje najdejo pravo ljubezen

Nekateri ljudje si neizmerno želijo globoke čustvene povezanosti, a se na poti do prave ljubezni vedno znova zapletejo v iste vzorce. Naj gre za prevelika pričakovanja, strah pred ranljivostjo ali pretirano previdnost, iskanje sorodne duše zanje postane pravi preizkus potrpežljivosti. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa najtežje najdejo pravo ljubezen.

Devica

Device so znane po svojem neizprosnem perfekcionizmu, ki pa na področju ljubezni pogosto postane njihova največja ovira. Preden nekoga spustijo blizu, ustvarijo dolg seznam meril in pričakovanj, ki jim skoraj nihče ne more zares zadostiti. Zaradi nenehnega analiziranja, iskanja drobnih napak in strahu, da bodo prizadete, raje ostajajo na varni razdalji ali pa partnerski odnos prehitro končajo. Bližnji jih pri tem težko razumejo, saj z izgovorom, da iščejo popolnost, pogosto spregledajo čudovite ljudi, ki bi jim lahko ponudili pravo in iskreno ljubezen.

Škorpijon

Škorpijoni si neizmerno želijo globoke, strastne in usodne ljubezni, vendar se na poti do nje sami postavijo v lastno past. Zaradi prirojene nezaupljivosti in strahu pred izdajo okoli sebe zgradijo visok zid, skozi katerega se mora potencialni partner prebiti z neštetimi preizkusi lojalnosti. Ker ves čas pričakujejo najslabše in imajo močan nadzor nad svojimi čustvi, lahko potencialne partnerje hitro odvrnejo ali prestrašijo. Okolica jih občuduje zaradi njihove skrivnostnosti, a s svojo zapletenostjo in zapiranjem vase pogosto sami sebe obsodijo na dolgotrajno osamljenost.

Vodnar

Vodnarji so zračni vizionarji, ki najbolj od vsega cenijo svojo svobodo, neodvisnost in nekonvencionalen način življenja. Klasične predstave o romantiki in tradicionalnih zvezah jih pogosto dušijo, čustveno odpiranje pa jim predstavlja izjemen izziv, saj raje delujejo na razumski ravni. Ker ne marajo občutka vklenjenosti, ob prvem znaku čustvenega pritiska raje pobegnejo v svoj svet ali med prijatelje. Bližnji se ob njih pogosto sprašujejo, kaj v resnici čutijo, saj s svojo čustveno distanciranostjo zelo težko najdejo nekoga, ki bi razumel njihovo potrebo po popolni svobodi.