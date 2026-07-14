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Avtor:
Siol.net

Torek,
14. 7. 2026,
17.31

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Thermometer Blue 0,03

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horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop vodnar horoskop oven horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Torek, 14. 7. 2026, 17.31

1 ura, 26 minut

Ti znaki horoskopa na dopustu nočejo ležati na plaži

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
plaža, poletje, morje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko večina ljudi komaj čaka poletni dopust, da se uleže na plažo, zapre oči in ne dela popolnoma nič, obstajajo ljudje, za katere je takšen scenarij prava nočna mora. Klasično sončenje in poslušanje valov jih namesto sprostitve navdajata z nemirom in dolgčasom. Astrologi poudarjajo, da je naš slog potovanja močno povezan z zvezdami, saj določena znamenja preprosto potrebujejo nenehno stimulacijo. Če njihov dopust ne vključuje raziskovanja, adrenalina ali učenja novih stvari, imajo občutek, da so zapravili dragocen čas.

Oven

Za ovne je dopust le še en poligon, kjer lahko testirajo svoje fizične in psihične meje. Celodnevno ležanje na brisači zanje ne pride v poštev, ampak bodo prvi v vrsti za skok z elastiko, raziskovanje strmih gorskih poti ali tečaj deskanja. Uživajo v dinamiki in tekmovalnosti, zato običajno organizirajo športne aktivnosti za celotno družbo. Domov se radi vrnejo prijetno utrujeni, saj zanje prava sprostitev izhaja iz telesnega napora in premagovanja novih izzivov.

Strelec

Strelci veljajo za največje popotnike zodiaka, vendar njihova potovanja nikoli ne vključujejo zaprtih hotelskih kompleksov z vključeno hrano in pijačo. Oni iščejo globoko izkušnjo, spoznavanje novih kultur in neznanih poti. Na dopustu bodo raje najeli lokalnega vodnika in raziskovali skrite kotičke eksotičnih dežel, kot da bi preživeli popoldan na obljudeni mestni plaži. Njihov nemiren duh jih vleče naprej, zato na enem mestu le redko zdržijo več kot dan ali dva.

Dvojčka

Dvojčki niso nujno športni zanesenjaki, vendar na plaži ne zdržijo zaradi svoje izjemne radovednosti in potrebe po nenehnem dogajanju. Dopust vidijo kot priložnost za navezovanje novih stikov in učenje. Namesto sončenja bodo raje obiskovali lokalne tržnice, muzeje in zgodovinske znamenitosti ter preizkušali nenavadno ulično hrano. Zanje so idealne počitnice dinamičen izlet v svetovne prestolnice, kjer se v vsakem trenutku dogaja nekaj novega.

Vodnar

Vodnarji preprosto sovražijo vse, kar počne večina ljudi, zato jih tipične turistične destinacije z vrstami ležalnikov sploh ne privlačijo. Kot znamenje, ki strmi k izvirnosti in neodvisnosti, bodo raje izbrali taborjenje v neokrnjeni naravi, prostovoljno delo v tujini ali raziskovanje zapuščenih krajev. Potrebujejo intelektualni izziv in svobodo gibanja, zato je zanje idealen dopust tisti, ki ga načrtujejo sproti in zunaj utrjenih poti. Če jih boste prisilili v ležanje na plaži, bodo hitro slabe volje.

Preverite svoj današnji horoskop.

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