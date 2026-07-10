Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
10. 7. 2026,
18.54

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop oven horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Petek, 10. 7. 2026, 18.54

14 minut

Ti znaki horoskopa imajo največ težav s policijo

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Astrologi pravijo, da nekatera nebesna znamenja zaradi svojih karakternih lastnosti, pa naj bo to uporništvo, iskanje adrenalina ali pa zgolj čista raztresenost, zelo pogosto zaidejo v težave z možmi v modrem.

Oven

Ovni preprosto sovražijo rdeče luči, kolone in pravila, ki jih upočasnjujejo na poti do cilja. Na cesti so nestrpni, radi prehitevajo tam, kjer ne bi smeli, in pogosto preizkušajo zmogljivosti svojega jeklenega konjička. Ko jih ustavi policija, ne znajo biti tiho, ampak začnejo ugovarjati, dokazovati svoj prav in glasno razlagati, zakaj se jim mudi, s tem pa si pogosto prislužijo še kakšno dodatno kazen.

Strelec

Strelci sovražijo omejitve, zato so zakoni zanje bolj dobronamerni namigi kot pa stroga pravila, ki bi se jih morali držati. Po naravi so nagnjeni k tveganju in trdno verjamejo, da se jim ne more zgoditi nič hudega. Policija jih največkrat ujame med kakšnimi nočnimi avanturami, zaradi kršenja javnega reda in miru ali pa zato, ker so se v iskanju zabave znašli na kraju, kjer je dostop prepovedan.

Dvojčka

Dvojčki se v težavah s policijo ponavadi znajdejo zaradi dveh razlogov, in sicer zaradi svoje pregovorne raztresenosti ali predolgega jezika. Policisti jih pogosto zasačijo s telefonom v roki med vožnjo ali pa med rutinsko kontrolo ugotovijo, da so dokumente spet pozabili v drugi jakni. Običajno ob tem govorijo toliko in tako dolgo, dokler organ reda iz same izčrpanosti ne napiše kazni.

Škorpijon

Škorpijoni ne kršijo pravil zaradi nepazljivosti, temveč to počnejo povsem zavestno, saj radi preizkušajo meje. Imajo prirojen odpor do avtoritete in radi delujejo v senci. Če začutijo, da jih nekdo poskuša omejiti, bodo nalašč storili nasprotno. Policija jih pogosto ustavi zaradi sumljivega vedenja, zatemnjenih stekel brez ustrezne homologacije ali pa kršenja pravil iz čistega kljubovanja.

Preverite svoj današnji horoskop.

par, ljubezen, zveza, odnos, poletje
Trendi Največji lomilci src se rodijo v teh znakih horoskopa
morje, plaža, počitnice
Trendi Ti znaki horoskopa ne marajo počitnic na morju
senior, upokojenci
Trendi Za te znake najbolj velja opis "bolj star, bolj nor"
horoskop horoskop horoskop oven horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.