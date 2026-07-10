Ti znaki horoskopa imajo največ težav s policijo

Astrologi pravijo, da nekatera nebesna znamenja zaradi svojih karakternih lastnosti, pa naj bo to uporništvo, iskanje adrenalina ali pa zgolj čista raztresenost, zelo pogosto zaidejo v težave z možmi v modrem.

Oven

Ovni preprosto sovražijo rdeče luči, kolone in pravila, ki jih upočasnjujejo na poti do cilja. Na cesti so nestrpni, radi prehitevajo tam, kjer ne bi smeli, in pogosto preizkušajo zmogljivosti svojega jeklenega konjička. Ko jih ustavi policija, ne znajo biti tiho, ampak začnejo ugovarjati, dokazovati svoj prav in glasno razlagati, zakaj se jim mudi, s tem pa si pogosto prislužijo še kakšno dodatno kazen.

Strelec

Strelci sovražijo omejitve, zato so zakoni zanje bolj dobronamerni namigi kot pa stroga pravila, ki bi se jih morali držati. Po naravi so nagnjeni k tveganju in trdno verjamejo, da se jim ne more zgoditi nič hudega. Policija jih največkrat ujame med kakšnimi nočnimi avanturami, zaradi kršenja javnega reda in miru ali pa zato, ker so se v iskanju zabave znašli na kraju, kjer je dostop prepovedan.

Dvojčka

Dvojčki se v težavah s policijo ponavadi znajdejo zaradi dveh razlogov, in sicer zaradi svoje pregovorne raztresenosti ali predolgega jezika. Policisti jih pogosto zasačijo s telefonom v roki med vožnjo ali pa med rutinsko kontrolo ugotovijo, da so dokumente spet pozabili v drugi jakni. Običajno ob tem govorijo toliko in tako dolgo, dokler organ reda iz same izčrpanosti ne napiše kazni.

Škorpijon

Škorpijoni ne kršijo pravil zaradi nepazljivosti, temveč to počnejo povsem zavestno, saj radi preizkušajo meje. Imajo prirojen odpor do avtoritete in radi delujejo v senci. Če začutijo, da jih nekdo poskuša omejiti, bodo nalašč storili nasprotno. Policija jih pogosto ustavi zaradi sumljivega vedenja, zatemnjenih stekel brez ustrezne homologacije ali pa kršenja pravil iz čistega kljubovanja.