Siol.net

Torek,
17. 2. 2026,
18.33

Torek, 17. 2. 2026, 18.33

Ti znaki horoskopa delujejo hladno, v resnici pa v njih vre

Siol.net

Na prvi pogled se zdijo povsem zbrani in čustveno distancirani, ne razkrivajo svojih šibkosti in se obnašajo, kot da jih nič ne zadeva. Za to mirno zunanjostjo pa se skriva svet, poln dvomov, dilem in globokih čustev, ki jih ne delijo zlahka. Takšni ljudje se rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po svoji moči in odločnosti, le redkokdo pa opazi, kako globoko se jih dotaknejo življenjske preizkušnje. Njihova hladna zunanjost je ščit pred svetom, ki ga zaradi izkušenj dojemajo kot nevarnega. V sebi preživljajo čustvene nevihte, ki jih ne razkrijejo nikomur razen tistim, ki jim popolnoma zaupajo – takšnih ljudi pa je zelo malo.

Kozorog

Kozorogi nočejo, da bi se komu zdeli negotovi, šibki ali ranljivi. Vedno prevzamejo odgovornosti in se obnašajo, kot da imajo vse pod nadzorom. Medtem njihove misli nikoli ne mirujejo, za vsakim korakom, ki ga naredijo, se skriva tihi strah, da ne bodo izpolnili lastnih pričakovanj. Čisto vse analizirajo, načrtujejo in preizprašujejo, a to skrbno skrivajo pod površjem.

Vodnar

Vodnarji pogosto dajejo vtis, kot da so popolnoma ločeni od svojih čustev, v resnici pa jih le ne kažejo na klasičen način. Njihove misli so ves čas zaposlene, srce pa pogosto preplavljeno z vprašanji, na katera nimajo odgovorov. Čeprav pogosto delujejo nezainteresirano, se jih močno dotakne vse, česar ne morejo spremeniti –  še posebej ko gre za njim ljube ljudi.

Preverite svoj današnji horoskop.

