Ti znaki horoskopa bodo kmalu srečali pomembno osebo iz preteklosti

V življenju vsakogar obstajajo ljudje, za katere mislimo, da smo jih že zdavnaj pustili za seboj. Nekdanje ljubezni, prijatelji, s katerimi smo izgubili stik, ali ljudje, s katerimi imamo neporavnane račune, pa se včasih pojavijo, ko jih najmanj pričakujemo. Astrologi pravijo, da bodo pripadniki treh nebesnih znamenj kmalu srečali nekoga iz preteklosti, ki ga nikakor ne morejo pozabiti.

Rak

Raki so znani po tem, da težko izpustijo ljudi, ki so jih imeli iskreno radi. Tudi če se zdijo hladni in distancirani, v njih pogosto ostane nostalgija za odnosi, ki so jim nekoč veliko pomenili. V kratkem pa jih čaka vrnitev osebe, s katero imajo nerazrešena čustva. Morda se jim bo javil nekdanji partner, ki je dolgo molčal, ali pa nekdo, ki je izginil brez pojasnila. Raki se bodo morali takrat odločiti, ali želijo preteklosti spet odpreti vrata ali pa bodo dokončno zaprli to poglavje. Čustva bodo intenzivna, intuicija pa še močnejša kot običajno.

Tehtnica

Tehtnice pogosto ostanejo v dobrih odnosih z nekdanjimi partnerji, za njihovo umirjenostjo pa se pogosto skriva spraševanje "kaj bi bilo, če bi bilo". Kmalu jih čaka srečanje z osebo, ki je v preteklosti pustila močno sled, lahko bo šlo za sporočilo ali srečanje v živo. Najbolj jih bo presenetilo dejstvo, da bo ta oseba tokrat veliko bolj odprta in iskrena kot prej. Stara čustva bi se lahko spet prebudila, astrologi pa ob tem opozarjajo, naj dobro ocenijo, ali se je ta oseba vrnila zaradi resničnih čustev ali zaradi osamljenosti.

Ribi

Ribe imajo pogosto občutek, da so čustveno povezane tudi z ljudmi, s katerimi že leta niso v stikih. Kmalu jih čaka ponovna povezava z osebo, ki je nikoli niso povsem prebolele. To bo lahko nekdanja ljubezen ali pa nekdo, s komer so imele posebno, skorajda usodno povezanost. Zanje bo ta vrnitev zelo čustvena in bi lahko prebudila spomine, ki so jih potlačile v sebi. A zvezde svetujejo previdnost: nekateri ljudje s seboj prinesejo nove začetke, medtem ko se drugi vrnejo le zato, da bi nas spomnili, zakaj so odšli.