Četrtek,
14. 5. 2026,
15.39

Četrtek, 14. 5. 2026, 15.39

Ti znaki horoskopa bodo kmalu slišali nekaj, kar jim bo vzelo sapo

pomlad, poletje, ženska, dekle, par | Foto Shutterstock

Včasih se zgodi, da besede dolgo visijo v zraku, preden končno pridejo na plano. Včasih gre za priznanje simpatije, včasih dolgo prikrito resnico, včasih pa besede, ki popolnoma spremenijo odnos med dvema osebama. Astrologi opozarjajo, da bodo pripadniki treh nebesnih znamenj kmalu doživeli takšen trenutek – nenadno priznanje, ki ga ne bodo pričakovali in jih bo pustilo brez besed.

Dvojčka

Dvojčki imajo radi komunikacijo in so prepričani, da pri drugih vse opazijo, tokrat pa bi jih lahko nekaj povsem presenetilo. Nekdo iz njihovega kroga, ki ga dolgo poznajo in s katerim se veliko pogovarjajo, bi jim lahko priznal nekaj, kar je dolgo skrival v sebi. Dvojčki bodo to sprva skušali spremeniti v šalo, a bodo globoko v sebi vedeli, da jih je to priznanje šokiralo bolj, kot so si pripravljeni priznati.

Škorpijon

Škorpijoni redko povsem verjamejo ljudem, obenem pa so prepričani, da znajo prepoznati namere drugih. Prav zato jih bo šokiralo, ko jim bo nekdo razkril skrivnost oziroma občutke, o katerih niso imeli pojma. Lahko bi šlo za nekoga, ki je dolgo skrival ljubosumje, zaljubljenost ali celo obžalovanje preteklih potez. Škorpijoni ne bodo ravnodušni, saj bo to povsem spremenilo dinamiko odnosa.

Kozorog

Kozorogi delujejo hladno in racionalno, a si prav oni najbolj zapomnijo male znake pozornosti in besede, ki jih drugi mimogrede izrečejo. Kmalu jih bo presenetila oseba, od katere to najmanj pričakujejo – morda v službi, prijateljstvu ali celo pri nekom iz preteklosti. Kozorogi ob tem ne bodo takoj pokazali čustev, se bodo pa v novem položaju začeli iskreno spraševati o svojih resničnih občutkih.

Preverite svoj današnji horoskop.

