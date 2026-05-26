Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
26. 5. 2026,
20.21

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja horoskop devica horoskop škorpijon horoskop kozorog horoskop lev

Torek, 26. 5. 2026, 20.21

23 minut

Ti znaki horoskopa bivše takoj prečrtajo iz življenja

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ženska, dekle, pomlad, jesen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje tudi po razhodu z bivšimi ostanejo v stikih ali celo prijateljskih odnosih. Obstajajo pa tudi ljudje, ki si česa takšnega ne morejo niti zamisliti. Ne gre za zlonamernost, temveč ob koncu razmerja potegnejo črto: če se je nekaj končalo, se je končalo. Da z bivšimi nikoli ne ostanejo prijatelji, je značilno predvsem za štiri znake horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni razhoda nikoli ne jemljejo zlahka. Ko ljubijo, je to resno, in ko se odnos konča, te intenzivnosti ne morejo ublažiti v prijateljstvo. To jim zveni povsem nenaravno: ali sta si blizu ali pa ne. Ko zveza razpade, imajo v glavi razlog za to, in ta razlog onemogoča, da bi se odnos nadaljeval v kakršnikoli drugačni obliki. Ob tem škorpijoni težko spet zaupajo, če jih je kdo prizadel. Njihovo pravilo je preprosto: raje popoln rez kot pa polovičen odnos, ki jih vleče nazaj.

Kozorog

Kozorogi po koncu razmerja nočejo ostati prijatelji, ker ne marajo nejasnosti. Prijateljstvo z bivšimi se jim zdi preveč čustveno in zapleteno, oni pa ne marajo odnosov, ki nimajo jasne strukture. Če so se odločili, da razmerje nima prihodnosti, nočejo ohranjati stikov, ki bi lahko ustvarjali zmedo. Po razhodu se raje osredotočijo na prebolevanje, kar počnejo s popolno distanco, prekinitvijo stikov in vrnitvijo v vsakdanjo rutino, pogovorom o preteklosti pa se izogibajo.

Lev

Levi po razhodu ne ostanejo prijateljski z bivšimi zaradi svojega ponosa. Če jih je ta oseba še prizadela ali zavrnila, nočejo ostati v njeni bližini, ker jim tega ne dovoli njihovo dostojanstvo. Prijateljstvo z bivšimi jim zveni, kot da pristanejo na manj, kot si zaslužijo, oziroma da so v vlogi, ki jim ne odgovarja. Da bi lahko nadaljevali z dvignjeno glavo, morajo popolnoma zapreti poglavje, nadaljevanje stikov z bivšimi pa bi jih opominjalo na neuspeh in njihovo ranljivost.

Devica

Device po koncu razmerja ne ostanejo v prijateljskih odnosih z bivšimi, ker preveč analizirajo. Tudi če bi hotele biti korektne, ne morejo pozabiti vsega, kar se je zgodilo, kar je bilo izrečeno in trenutka, ko se je odnos končal. Prijateljstvo se jim zdi kot neprestano vračanje k težavi, ki je že zaključena. Če se je odnos končal, ker nekaj ni funkcioniralo, ne vidijo razloga, da bi ohranjale stike s to osebo. Raje se umaknejo in razčistijo, ker tako lažje prenehajo razmišljati o preteklosti.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, poletje
Trendi Najbolj privlačne ženske so rojene v teh nebesnih znamenjih
ženska, dekle, sonce
Trendi Ljudem, rojenim v teh znakih, so usojeni veliki življenjski preobrati
ženska, dekle
Trendi Te znake horoskopa bolj privlači inteligenca kot videz
horoskop horoskop astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja horoskop devica horoskop škorpijon horoskop kozorog horoskop lev
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.