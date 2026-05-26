Ti znaki horoskopa bivše takoj prečrtajo iz življenja

Nekateri ljudje tudi po razhodu z bivšimi ostanejo v stikih ali celo prijateljskih odnosih. Obstajajo pa tudi ljudje, ki si česa takšnega ne morejo niti zamisliti. Ne gre za zlonamernost, temveč ob koncu razmerja potegnejo črto: če se je nekaj končalo, se je končalo. Da z bivšimi nikoli ne ostanejo prijatelji, je značilno predvsem za štiri znake horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni razhoda nikoli ne jemljejo zlahka. Ko ljubijo, je to resno, in ko se odnos konča, te intenzivnosti ne morejo ublažiti v prijateljstvo. To jim zveni povsem nenaravno: ali sta si blizu ali pa ne. Ko zveza razpade, imajo v glavi razlog za to, in ta razlog onemogoča, da bi se odnos nadaljeval v kakršnikoli drugačni obliki. Ob tem škorpijoni težko spet zaupajo, če jih je kdo prizadel. Njihovo pravilo je preprosto: raje popoln rez kot pa polovičen odnos, ki jih vleče nazaj.

Kozorog

Kozorogi po koncu razmerja nočejo ostati prijatelji, ker ne marajo nejasnosti. Prijateljstvo z bivšimi se jim zdi preveč čustveno in zapleteno, oni pa ne marajo odnosov, ki nimajo jasne strukture. Če so se odločili, da razmerje nima prihodnosti, nočejo ohranjati stikov, ki bi lahko ustvarjali zmedo. Po razhodu se raje osredotočijo na prebolevanje, kar počnejo s popolno distanco, prekinitvijo stikov in vrnitvijo v vsakdanjo rutino, pogovorom o preteklosti pa se izogibajo.

Lev

Levi po razhodu ne ostanejo prijateljski z bivšimi zaradi svojega ponosa. Če jih je ta oseba še prizadela ali zavrnila, nočejo ostati v njeni bližini, ker jim tega ne dovoli njihovo dostojanstvo. Prijateljstvo z bivšimi jim zveni, kot da pristanejo na manj, kot si zaslužijo, oziroma da so v vlogi, ki jim ne odgovarja. Da bi lahko nadaljevali z dvignjeno glavo, morajo popolnoma zapreti poglavje, nadaljevanje stikov z bivšimi pa bi jih opominjalo na neuspeh in njihovo ranljivost.

Devica

Device po koncu razmerja ne ostanejo v prijateljskih odnosih z bivšimi, ker preveč analizirajo. Tudi če bi hotele biti korektne, ne morejo pozabiti vsega, kar se je zgodilo, kar je bilo izrečeno in trenutka, ko se je odnos končal. Prijateljstvo se jim zdi kot neprestano vračanje k težavi, ki je že zaključena. Če se je odnos končal, ker nekaj ni funkcioniralo, ne vidijo razloga, da bi ohranjale stike s to osebo. Raje se umaknejo in razčistijo, ker tako lažje prenehajo razmišljati o preteklosti.