Ti znaki horoskopa bi se lahko v maju noro zaljubili

Maj vsem prinese lahkotnejšo energijo, več druženja, spontanih srečanj in občutka, da se pripravlja nekaj lepega. Čeprav ljubezen ne pozna urnika, pa bo ta mesec trem znakom horoskopa prinesel posebno odprtost za čustva, spogledovanje in nenadne ljubezenske preobrate.

Bik

Biki v maju še posebej žarijo. To je njihovo obdobje, zato bodo pozornost pritegovali povsod, kjer se bodo pojavili. Prav lahko se zgodi, da bodo spoznali nekoga, ki jim bo nudil občutek varnosti, pa tudi tisto iskrico, zaradi katere začne srce hitreje biti. Bikom se sicer s čustvi nikamor ne mudi, letošnji maj pa bi jim lahko prinesel zelo intenzivno ljubezen.

Lev

Levi bodo v maju razpoloženi za zabavo, druženje in nova poznanstva, prav v teh sproščenih situacijah pa bi se jim lahko zgodila romanca, ki je niso načrtovali. Nekdo bi jih lahko osvojil s pozornostjo, humorjem in sposobnostjo, da jih vidi takšne, kakršni so. Levi imajo radi velike geste, tokrat pa bi jih lahko razorožila iskrenost neke osebe.

Ribi

Ribe bodo v maju še posebej čustvene, intuitivne in pripravljene na to, da se prepustijo čustvom. Mogoče je, da jih bo pritegnil nekdo, s komer bodo nemudoma občutile močno povezanost, kot da se poznata že leta. Pri tem morajo paziti, da odnosa ne začnejo preveč idealizirati, ampak ljubezni dopustijo, da se pokaže prek dejanj, ne le skozi besede.