Tem znakom horoskopa zvezde trenutno niso naklonjene

Napočilo je obdobje, ko bi se štirje znaki horoskopa lahko soočili z izzivi, ki bodo od njih zahtevali več potrpežljivosti, pazljivosti in premišljenih odločitev. Ne gre za velike preobrate, a astrologi svarijo, da morajo pripadniki teh znamenj dobro premisliti, preden se odzovejo preveč impulzivno.

Oven

Ovnom se bo zdelo, da se stvari ne odvijajo tako hitro, kot so načrtovali. Ker imajo ves čas potrebo po hitrem delovanju, bi lahko sprejeli prehitre odločitve, predvsem v poslu in financah. To je obdobje, ko se jim bo veliko bolj obrestovala potrpežljivost kot pa siljenje v situacije, ki trenutno niso ugodne.

Rak

Raki bodo v tem obdobju še bolj občutljivi kot običajno, prizadela jih bo prav vsaka malenkost. Ker si bodo napačno razlagali vse, kar bodo drugi počeli, in ker bodo o tem preveč razmišljali, bi se lahko med njimi in bližnjimi osebami vneli spori. Zato morajo upočasniti in prisluhniti, preden se odzovejo.

Tehtnica

Tehtnice morajo paziti na odločitve, ki jih sprejemajo pod pritiskom. Kot vedno bodo skušale ugoditi vsem, zaradi tega pa lahko zanemarijo lastne potrebe. To je čas, ko morajo postaviti jasne meje in več pozornosti posvetiti lastnim prioritetam. Če bodo nezadovoljne, tudi drugim ne bodo ugajale.

Kozorog

V tem obdobju bodo kozorogi občutili več pritiska obveznosti in pričakovanj drugih ljudi. Čeprav so znani po svoji odgovornosti in vztrajnosti, pa ne bi smeli nase prevzeti več bremena, kot ga lahko prenesejo. Prav jim bo prišel kratek predah, da bodo lahko hladnokrvno razmislili o situaciji.