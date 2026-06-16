Team buildingi so najhujša nočna mora teh znakov horoskopa

Prisilno druženje s sodelavci socializacija, igranje namiznih iger s šefom in timsko grajenje stolpov iz špagetov niso za vsakogar, še posebej ne za te štiri znake horoskopa, za katere so team buildingi čista, koncentrirana nočna mora.

Škorpijon

Škorpijoni izjemno cenijo svojo zasebnost in avtonomijo. V službo hodijo delat, ne pa sklepati površnih prijateljstev ali, bog ne daj, med delavnico o čustveni inteligenci jokati v objemu sodelavca. Misel, da bi morali sodelavcem, ki jim že v pisarni komaj zaupajo, med "igro zaupanja" pasti v naročje, je zanje popolnoma nesprejemljiva. Škorpijoni takoj zavohajo vsako obliko prisiljene pozitivnosti in narejene prijaznosti. Če jih silite v sodelovanje, bodo večino časa preživeli namrščeni v zadnjem kotu sobe.

Devica

Device so izjemno osredotočene na učinkovitost. Ko vidijo vabilo na team building za konec tedna, v glavi takoj izračunajo, koliko dejanskega dela bo zaradi tega zamujenega in koliko nadur bodo morale opraviti, da ga nadoknadijo. Igre asociacij in orientacijski tek po gozdu se jim zdijo popolna izguba časa in energije. Poleg tega sovražijo kaos in nepredvidljivost. Skupna kopalnica, spanje v sobi s tremi sodelavci, ki smrčijo, in hrana, ki jo pripravlja amaterska ekipa, so za njihov imunski in živčni sistem prava katastrofa.

Kozorog

Kozorogi obožujejo hierarhijo in profesionalno distanco. V službi želijo blesteti s svojim znanjem in rezultati, ne pa z veščinami igranja Activityja. Ko se na team buildingu zabrišejo meje med nadrejenimi in podrejenimi, jim postane izjemno neprijetno. Gledati svojega šefa, kako pijan poje karaoke, zanje ni zabava, ampak kršenje profesionalnega protokola. Sicer se bodo dogodka udeležili, ker je to dobro za njihovo kariero, a bodo ves čas gledali na uro in odšli natanko minuto po uradnem koncu.

Bik

Biki so bitja udobja, rutine in domačega miru. Njihov idealen konec tedna vključuje dobro hrano, tišino, najljubšo serijo in čim manj premikanja iz cone udobja. Medtem pa udobje in team building ne gresta skupaj. Za bike je že sama misel na to, da morajo spakirati, se peljati nekam daleč in cel konec tedna preživeti v nenehni pripravljenosti na druženje, izjemno utrujajoča. Če so aktivnosti športne, se bodo raje pretvarjali, da so si zvili gleženj, samo da lahko ostanejo na varni razdalji z osvežilno pijačo v roki.