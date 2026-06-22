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Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
14.47

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

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Thermometer Blue 0,03

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Natisni članek
horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop tehtnica horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 14.47

1 ura, 33 minut

Te znake horoskopa je poleti najlažje osvojiti

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
poletje, plaža, morje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletje, sonce, morje in občutek, da pravila ne obstajajo, marsikomu ogrejejo srce in zmešajo misli. Za tri znake horoskopa pa velja, da so poleti še posebej spogledljivi in pripravljeni na romanco.

Dvojčka

Dvojčki radi spoznavajo nove ljudi in se težko uprejo vznemirjenju, ki ga prinaša poletje. Dovolj je en zanimiv pogovor, malo humorja in občutek spontanosti, pa jih boste hitro osvojili. Njim je najpomembnejše, da jim ni dolgčas, zato jih nasmejte, pritegnite njihovo pozornost in zelo hitro vam bodo pokazali, da jih zanimate.

Tehtnica

Tehtnice so vedno zelo romantične, to pa še bolj okrepi poletno ozračje. Večerni sprehodi ob morju, dobra glasba in malo pozornosti so dovolj, da se zaljubijo v misel o poletni romanci. Obožujejo občutek metuljčkov v trebuhu in pogosto idealizirajo ljudi, ki so jih šele spoznale, zato se pogosto zapletejo v kratke, a intenzivne poletne avanture.

Strelec

Strelci obožujejo pustolovščine, potovanja in spontana razmerja. Na počitnicah so še posebej dovzetni za spogledovanje, ker jih privlačijo svoboda, zabava in občutek, da so možnosti neomejene. Če se jim zdite sproščeni in spontani, jih boste zlahka osvojili. Če pa začutijo pritisk ali preveč resnosti, bodo hitro izgubili ves interes.

Preverite svoj današnji horoskop.

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