Te znake horoskopa čaka naporno poletje

Poletje je za mnoge sinonim za oddih, sprostitev in pobeg iz vsakdana. Astrologi pa opozarjajo, da letošnje poletje vsem ne bo prineslo občutka lahkosti in razbremenitve, ampak bo za tri znake horoskopa precej naporno.

Devica

Device bodo to poletje imele občutek, da jim nič ne gre zlahka od rok. Že junija bi se lahko pojavile manjše preglavice, spremembe načrtov in situacije, ki jim bodo polzele izpod nadzora. To jih bo močno izčrpalo, saj ne prenašajo kaosa in negotovosti. Julija se bo pritisk še povečal, sploh ko gre za službo in vsakodnevne obveznosti, avgusta pa bodo morale sprejemati pomembne odločitve.

Dvojčka

Dvojčki bodo letošnje poletje imeli občutek, da se jim vse dogaja naenkrat. Njihov urnik bo prenatrpan, načrti se bodo ves čas spreminjali, obveznosti pa jih bodo čakale na vseh straneh. Junij jim prinaša naglico, julij notranji nemir, avgust pa možne nesporazume z bližnjimi. Daleč največji izziv za dvojčke bo, kako ostati osredotočeni in ne zapravljati energije za preveč stvari hkrati.

Škorpijon

Za škorpijone bo to poletje intenzivno in čustveno zahtevno. Že junija bi se lahko odprla vprašanja, ki so jih dolgo pometali pod preprogo, zdaj pa se bodo morali z njimi soočati. Julija se jim obetajo še bolj izrazite napetosti v odnosih, avgust pa jim prinaša potrebo po odločnih rezih in pomembnih odločitvah. To bo izredno zahtevno obdobje, a jim bo prineslo priložnost, da se soočijo s seboj.