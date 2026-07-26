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Avtor:
Siol.net

Nedelja,
26. 7. 2026,
15.18

Osveženo pred

2 minuti

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horoskop horoskop horoskop dvojčka horoskop devica astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Nedelja, 26. 7. 2026, 15.18

2 minuti

Ta znaka horoskopa sta po krivici nepriljubljena

Avtor:
Siol.net

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prijateljici, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsakega nebesnega znamenja se drži določen sloves, dva izmed njih pa pogosto prikazujejo v negativni luči. Toda astrologi pravijo, da so kritike na njun račun večinoma neutemeljene, saj so posledica nerazumevanja ključnih lastnosti teh dveh znamenj.

Dvojčka

Mnogi imajo dvojčke za najbolj nepriljubljen znak zodiaka, a se astrologi s kritikami na njihov račun ne strinjajo. Negativen odnos do njih temelji predvsem na vtisu, da so dvolični in zato neiskreni, a to ne drži. Res je, da ima vsak dvojček dve plati osebnosti, a to ni slabost, temveč ena njihovih največjih kreposti.

Zakaj? Ker so se sposobni bliskovito prilagajati novim položajem in se povezovati z ljudmi iz različnih okolij, to pa jim prinese ogromno poznanstev in prijateljstev. Njihova prilagodljivost pomeni tudi, da znajo na vsak položaj pogledati z več zornih kotov. Včasih delujejo neodločno, a to le zato, ker so sočutni in razumejo različna stališča, prav to pa je lastnost, vredna spoštovanja.

Devica

Device so znane po svoji neposrednosti, ki marsikoga odvrača. Njihova iskrenost je lahko zelo neposredna, kar mnogi težko sprejmejo, toda device niso nikoli zlonamerne in njihovega pristopa ne bi smeli obsojati. Čeprav je to pogosto težko, so raje iskrene, kot da bi nudile lažno tolažbo, enako pa pričakujejo tudi od drugih.

Če jih vprašate za mnenje, ne bodo lažno ljubeznive, saj želijo pomagati in ne vidijo smisla v olepševanju resnice. Podobno kot dvojčki imajo odlične komunikacijske veščine, znane so po iznajdljivosti in težnji k izvrstnosti. Mnogi jih kritizirajo zaradi perfekcionizma, v resnici pa imajo le visoka merila. Privolijo le v najboljše, kar je pristop, ki ga velja spoštovati, ne obsojati.

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