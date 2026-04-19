Svakinje iz nočne more so rojene v teh dveh znakih

Družinski odnosi so vedno zapleteni, v nekaterih situacijah pa lahko v partnerskem odnosu povzročijo precej stresa. Astrologi pravijo, da dva znaka horoskopa izstopata po tem, da imata rada dramo, nadzor in vpletanje v življenja drugih. To se še posebej izrazi, ko so v vlogi svakinje.

Škorpijon

Škorpijonke so znane po svoji močni osebnosti, izraženih čustvih in potrebi po nadzoru. Kot članice družine želijo vedeti vse, kaj se dogaja, njihovi intuiciji in ostremu pogledu ne more uiti prav nič.

Ko so v vlogi svakinje, to pogosto pomeni, da ves čas sprašujejo, analizirajo in se vpletajo v odnose. Težko pozabljajo in še težje odpuščajo, zato že majhna nesoglasja lahko dolgo ostanejo nerešena.

Če začutijo krivico ali nezaupanje, lahko postanejo hladne ali pasivno-agresivne. Ko pa nekoga sprejmejo, so izrazito lojalne in zaščitniške. Težava nastane le, če ta zaščita prestopi mejo in začne delovati kot nadzor.

Lev

Levinje so rade v središču pozornosti in imajo vedno izdelano mnenje o tem, kako bi morale stvari delovati. V družinskih odnosih to pomeni, da hočejo vedno imeti zadnjo besedo, tudi ko za to ni potrebe.

V vlogi svakinje so pogosto dominantne in rade dajejo nasvete, tudi ko jih za to ni nihče prosil. Ker si vedno želijo priznanj in spoštovanja, se včasih postavijo nad druge, to pa hitro izzove napetosti.

Če se jim zazdi, da jih nekdo ne spoštuje ali jih ignorira, se običajno odzovejo dramatično in burno. Prav ti pretirani odzivi so razlog, da jih marsikdo uvrsti v kategorijo napornih družinskih članov.