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Avtor:
Siol.net

Sobota,
18. 7. 2026,
16.13

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horoskop horoskop horoskop ribi horoskop lev horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sobota, 18. 7. 2026, 16.13

1 ura, 5 minut

Slovo od njih boli najdlje: ta tri astrološka znamenja je najtežje preboleti

Avtor:
Siol.net

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ljubezen, par, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ljubezenski razhod ni nikoli preprost, a medtem ko nekatere nekdanje partnerje hitro prebolimo in nadaljujemo svojo pot, obstajajo ljudje, ki se nam v misli vračajo še mesece – ali celo leta – po koncu zveze. Ste se kdaj vprašali, zakaj je nekatere ljudi tako težko pozabiti? Astrologi pravijo, da imajo določeni nebesni znaki magnetno privlačnost, globoko čustvenost ali neustavljivo karizmo, ki pusti neizbrisen pečat.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo z brutalno intenzivnostjo, globoko in brez kakršnihkoli zadržkov. Ko nekomu končno podarijo svoje zaupanje, v odnos vložijo celo svoje bitje. Prav zaradi te brezkompromisne predanosti so zveze z njimi nepozabne.

  • Zakaj jih je težko pozabiti? Njihova skrivnostnost, magnetna privlačnost in absolutna zvestoba ustvarijo globoko vez. Njihovi nekdanji partnerji po razhodu najbolj pogrešajo prav tiste trenutke, ko so se ob njih počutili popolnoma razumljene, videne in ljubljene s tisto divjo, surovo strastjo. Škorpijonov preprosto ne moreš kar tako izbrisati iz glave.

Lev

Levi ukradejo pozornost povsod, kjer se pojavijo. So samozavestni, izjemno radodarni in obožujejo občutek, da se njihov partner ob njih počuti kot kralj ali kraljica. V razmerju znajo ustvariti filmske spomine, polne presenečenj, podpore in nepozabnih avantur.

  • Zakaj jih je težko pozabiti? Po razhodu z levi najbolj boli izguba njihove nalezljive energije. Ko odidejo, s seboj odnesejo tisto toplo, sončno svetlobo in optimizem, ki sta vsakdan spreminjala v nekaj posebnega. Levi za seboj pustijo ogromno praznino, ki jo je izjemno težko zapolniti z nekom drugim.

Ribi

Ribe so znane po svoji neskončni nežnosti, globoki empatiji in izrazito romantičnem pogledu na svet. V partnerskem odnosu so izjemno pozorne in pripravljene narediti skoraj vse, da bi osrečile osebo, ki jo imajo rade.

  • Zakaj jih je težko pozabiti? Njihova sposobnost poslušanja, razumevanja brez besed in brezpogojne čustvene podpore je nekaj unikatnega. Ko se zveza z njimi konča, ljudje hitro ugotovijo, kako močno pogrešajo tisti varni pristan in globoko čustveno bližino, ki so jo imeli z njimi. Ta tiha, nežna praznina boli na prav poseben način.

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