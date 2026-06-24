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Avtor:
Siol.net

Sreda,
24. 6. 2026,
15.27

Osveženo pred

51 minut

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horoskop horoskop horoskop strelec horoskop lev horoskop dvojčka astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sreda, 24. 6. 2026, 15.27

51 minut

S temi znaki horoskopa je na dopustu najzabavnejše

Avtor:
Siol.net

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poletje, počitnice | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Počitnice v pravi družbi nam lahko pustijo spomine, o katerih bomo govorili še leta. Nekateri ljudje znajo preprosto ustvariti zabavno okolje na vsakem koraku, najti najboljši bar na plaži, se spomniti najboljših spontanih izletov in nasmejati vse okoli sebe, tudi če stvari ne gredo po načrtih. Takšne lastnosti astrologi pripisujejo predvsem trem znakom horoskopa.

Strelec

Strelci so rojeni za potovanja, pustolovščine in spontane odločitve. Na dopustu nočejo ves čas ostati na istem kraju, ampak vedno iščejo novo plažo, še neodkrito restavracijo, lokalni festival ali izlet, na katerega nihče drug ni pomislil. Z njimi počitnice niso nikoli dolgočasne, ker imajo nalezljivo energijo in znajo običajen dan spremeniti v zgodbo za anale.

Lev

Levi obožujejo zabavno vzdušje in okoli njih se vedno nabere družba. Na dopustu imajo najzanimivejše ideje, izberejo najlepši kraj za večerjo, so pobudniki skupinskih fotografij in poskrbijo, da se nihče ne počuti zapostavljenega. Kjerkoli se pojavijo, takoj postanejo središče dogajanja, zaradi njihove samozavesti in topline pa se tudi vsi preostali zlahka sprostijo.

Dvojčka

Dvojčki so idealna družba za vse, ki imajo radi smeh, debate in nepredvidljive načrte. Prilagoditi se znajo vsakemu položaju, zlahka spoznavajo nove ljudi in imajo vedno novo zamisel za nadaljevanje večera. Ob njih ni nikoli neprijetnega molka in monotonije, ker v vsakem trenutku najdejo novo temo za pogovor, se domislijo nove šale in razloga za zabavo.

Preverite svoj današnji horoskop.

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