S kilogrami so najbolj obremenjeni ti znaki horoskopa

Za nekatere je telesna teža le številka, obstajajo pa tudi ljudje, ki se ves čas obremenjujejo s tem, koliko bo pokazala tehtnica. Na naš odnos do lastnega telesa vpliva marsikaj, a po mnenju astrologov se predvsem določeni znaki horoskopa neprestano ukvarjajo s svojo težo.

Devica

Device veljajo za največje perfekcioniste zodiaka, njihova potreba po redu, nadzoru in analizi pa se pogosto izrazi tudi pri njihovem lastnem telesu. Ničesar nočejo prepustiti naključju in zato načrtujejo svoje obroke, štejejo kalorije in se redno tehtajo.

Težava nastane, ko ta potreba po popolnosti prestopi vse zdrave meje. Device hitro postanejo obsedene z vsako minimalno spremembo teže in analizirajo vsak pridobljen gram, kot da gre za veliko težavo.

Kozorog

Kozorogi so izrazito disciplinirani in ambiciozni, kar se odraža tudi pri tem, kaj pričakujejo od lastnega telesa. Ko si postavijo cilj, pa naj gre za hujšanje ali pridobivanje kondicije, gredo do skrajnih meja.

Tehtnica zanje postane orodje, s katerimi merijo lasten uspeh. Če številke ne gredo v želeno smer, to doživljajo kot osebni neuspeh, kar jih lahko dodatno motivira, obenem pa jim predstavlja breme.

Tehtnica

Nič čudnega ni, da tehtnice zahvaljujoč imenu znamenja vedno iščejo ravnovesje, to pa velja tudi za njihov videz. Rade imajo vse, kar je lepo, in hočejo biti privlačne, zato veliko pozornosti dajejo tudi kilogramom.

Številka na tehtnici zanje ni samo pokazatelj zdravstvenega stanja, ampak tudi stvar samozavesti. Celo majhne spremembe v neželeno smer lahko vplivajo na njihovo razpoloženje in samopodobo.