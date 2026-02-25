Prihaja retrogradni Merkur. Kaj to pomeni za nas?

S 26. februarjem se začenja obdobje retrogradnega Merkurja, v katerem bodo komunikacija, načrtovanje in vsakdanje obveznosti bolj zapleteni in zahtevnejši kot običajno. Tokrat se Merkur retrogradno giblje skozi znamenje rib, kar bo dodatno poudarilo čustva, intuicijo in tveganje za nesporazume.

Ko je Merkur retrograden, se simbolično vrača, v astrologiji pa je to čas preizpraševanja, vrnitve k starim temam in reševanja odprtih vprašanj. V tokratnem obdobju retrogradnega Merkurja, ki bo trajalo do 20. marca, bodo mnogi občutili vplive zamujanja, napačno razumljenih sporočil in hitrih sprememb načrtov.

Težavna komunikacija

Ker Merkur vlada govoru, pisanju in informacijam, njegovo retrogradno gibanje pogosto prinese zmedo. Sporočila so narobe razumljena ali končajo pri napačnem naslovniku, vse pomembne dokumente pa je treba dodatno preverjati. Astrologi še posebej opozarjajo na previdnost pri podpisovanju pogodb, nakupu tehničnih naprav in načrtovanju potovanj.

V znamenju rib bo vse še dodatno obarvano s čustvi in subjektivnim vtisom, ljudje se bodo odzivali bolj občutljivo kot sicer, meja med intuicijo in iluzijo pa bo tanka. Zato je pametno, da informacije preverite dvakrat in ključnih odločitev ne sprejemate le na osnovi trenutnih vzgibov ali občutkov.

Vrnitev v preteklost

Retrogradni Merkur v ospredje vrača teme iz preteklosti in ljudi, ki smo jih nekoč poznali. Morda boste spet srečali nekoga, s katerim imate nerazjasnjen spor, ali pa se boste vrnili k obveznostim, ki jih niste dokončali. To je lahko priložnost za dokončanje odprtih zadev, obenem pa tudi preizkus, ali ste se iz preteklih izkušenj kaj naučili. Namesto upiranja je bolj smiselno, da k takšnim situacijam pristopite umirjeno in racionalno.

Kako izkoristiti to obdobje?

Čeprav retrogradni Merkur slovi kot težavno obdobje, je njegov glavni namen upočasnitev. To je dober čas za revizijo načrtov, reorganizacijo obveznosti, zaključevanje že začetih projektov in zazrtje vase. Še posebej na umetnostnih in duhovnih področjih se lahko v tem času okrepi ustvarjalnost.

Za ta tranzit je ključna potrpežljivost. Upočasnite in umirite se, preverjajte podrobnosti in si pustite prostor za prilagajanje. Retrogradni Merkur ni kazen, ampak priložnost, da popravimo tisto, kar smo sprva morda prehitro preskočili.