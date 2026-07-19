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Avtor:
Siol.net

Nedelja,
19. 7. 2026,
16.59

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

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Thermometer Blue 0,03

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horoskop horoskop horoskop rak horoskop škorpijon horoskop ribi astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Nedelja, 19. 7. 2026, 16.59

1 ura, 4 minute

Pri teh znakih horoskopa se šesti čut nikoli ne moti

Avtor:
Siol.net

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
ženska, dekle, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste že kdaj spoznali nekoga, ki vnaprej ve, kaj se bo zgodilo, čeprav za to nima nobenega oprijemljivega dokaza? V astrologiji velja prepričanje, da imajo nekateri horoskopski znaki izjemno razvito intuicijo. Zaradi tega pogosto prepoznajo situacije, namere ljudi in prihajajoče spremembe hitreje kot vsi preostali.

Rak

Izjemno visoka emocionalna inteligenca rakom omogoča, da v trenutku opazijo že najmanjše spremembe v vedenju ali energiji ljudi okoli sebe. Začutijo, da nekaj ni v redu, celo takrat, ko vsi drugi trdijo, da je situacija popolnoma normalna. Vnaprej predvidijo slabe novice, nihanja v partnerskih odnosih ali skrito napetost v družinskem krogu, zato veljajo za ljudi, ki jim velja popolnoma zaupati. Ko vam raki rečejo, da imajo glede nečesa slab občutek, njihovega opozorila nikakor ne bi smeli preslišati.

Škorpijon

Škorpijoni imajo fascinantno in včasih skoraj zastrašujočo sposobnost globokega branja ljudi. Brez kakršnegakoli napora prepoznajo skrite namere, laži in neiskrenost, medtem ko preostala okolica sploh ne opazi ničesar neobičajnega. Njihova intuicija deluje kot nenehno aktiven notranji alarm, ki jih opozarja na previdnost pred določeno osebo. Zaradi tega le redko nasedejo manipulacijam ali prevaram. Zgodi se celo, da z izjemno natančnostjo vnaprej napovejo, v katero smer se bo razvila zapletena situacija.

Ribi

Ribe veljajo za verjetno najbolj intuitivno in mistično znamenje celotnega horoskopa. Njihova bogata domišljija in globoka povezanost z lastnim čustvenim svetom jim omogočata, da dobesedno vsrkajo razpoloženje okolice in začutijo dogodke, ki se sploh še niso zgodili. Številni pripadniki tega znamenja pravijo, da so pred pomembnimi življenjskimi prelomnicami imeli izjemno žive sanje ali pa nerazložljivo močne slutnje. Tudi če je to naključje, svojemu notranjemu glasu vedno verjamejo veliko bolj kot goli logiki.

Preverite svoj današnji horoskop.

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