Največji mojstri za žar se rodijo v teh znakih horoskopa

Poletni dnevi nezadržno kličejo po druženju na vrtu, vonju po oglju in sočnih dobrotah z rešetke. Astrologija pravi, da strast do ognja, natančnost pri mariniranju in tisti pravi občutek za popolno pečen kos mesa niso naključje. Tri astrološka znamenja imajo peko preprosto v krvi. Ti kralji in kraljice poletnih piknikov ne potrebujejo receptov, njihova hrana je tudi brez teh vedno popolna.

Oven

Ovni so ognjeno znamenje, zato ni presenetljivo, da se ob pravem ognju počutijo kot doma. Ko gre za žar, se ne ukvarjajo z zapletenimi tehnikami dolgotrajnega dimljenja na nizki temperaturi, ampak je njihov slog hiter in strasten. Zanje je piknik pravi spektakel. Z veseljem prevzamejo nadzor nad največjim in najbolj vročim žarom, samozavestno obračajo zrezke in eksperimentirajo z močnimi, pekočimi začimbami. Čeprav delujejo impulzivno, imajo neverjeten naravni občutek za tajming, njihove mesnine so vedno popolno zapečene na zunaj in neverjetno sočne znotraj. Piknik z ovni na čelu je vedno poln energije in vrhunskih okusov.

Bik

Če ovni prinesejo ogenj in hitrost, pa biki v peko na žaru vnašajo potrpežljivost, ljubezen do hrane in čisti užitek. So največji gurmani zodiaka, kar pomeni, da se priprava na njihov piknik začne že dneve prej. Vnaprej mariniranega mesa ne bi kupili nikoli, ampak sami namešajo popolno marinado, natančno izberejo najboljše kose mesa in domače zelenjave ter poskrbijo za vrhunske priloge. Peka na žaru je zanje obred. Nikamor se jim ne mudi, meso bodo pekli počasi, z občutkom in natančno spremljali temperaturo oglja. Rezultat njihovega truda je hrana, ki se dobesedno topi v ustih in o kateri gostje govorijo še tedne po pikniku.

Devica

Mnogi bi pričakovali še kakšno ognjeno znamenje, a prava skrivnost žara se skriva pri devicah. Ko stopijo pred žar, se amatersko pečenje spremeni v vrhunsko znanost. Pri njih ni prostora za ugibanje ali naključja, ampak imajo vnaprej pripravljen natančen načrt: kdaj gre na rešetko kateri kos, kako dolga mora biti peka in kdaj je pravi trenutek za počivanje mesa. Njihovo orodje za žar je vedno brezhibno čisto, stopnja zapečenosti pa ustreza željam vsakega gosta posebej. Čeprav se morda sliši strogo, njihova osredotočenost na podrobnosti pomeni le eno: tehnika priprave in okus hrane sta vedno popolna, brez prežganih robov ali suhega mesa.