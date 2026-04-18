Najtežje se je pogovarjati s temi znaki horoskopa

Komunikacija je temelj vsakega odnosa, a z nekaterimi ljudmi nikoli ni preprosta. Včasih zato, ker svojih misli ne izrazijo na glas, včasih zato, ker delujejo hladno, včasih pa zato, ker njihovemu skakanju med temami ni mogoče slediti. Po mnenju astrologov so najtežavnejši sogovorniki rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni le redko povejo, kaj si mislijo in kaj čutijo. Delujejo zaprto, previdno in kot da vedno nekaj skrivajo v sebi, zato pogovor z njimi marsikoga povsem izčrpa. Ko jih nekaj prizadene, tega ne bodo povedali na glas. Namesto odprte debate se bodo zavlekli vase, obmolknili ali pa pošiljali dvoumne signale. Ljudje v njihovi okolici imajo zato vedno občutek, da morajo ugibati, kaj je narobe.

Kozorog

Kozorogi so zelo racionalni in neposredni, prav zato pa je z njimi pogosto težko komunicirati. Večina ljudi si želi topline, razumevanja in izmenjave čustev, kozorogi pa v pogovoru vedno izhajajo iz dejstev in konkretnih rešitev, zato delujejo hladno, strogo in distancirano. Ni jim vseeno, a svojih čustev neradi kažejo, drugi pa zato dobijo občutek, da jih ne poslušajo in ne razumejo.

Dvojčka

Dvojčki so zgovorni, hitri in duhoviti, a to ne pomeni, da se je z njimi vedno preprosto pogovarjati. Njihov način komunikacije je lahko zelo naporen, ker pogosto spreminjajo mnenje, skačejo s teme na temo in se težko osredotočijo na tisto, kar je pomembno. V resnih pogovorih se izogibajo globini in skušajo vse obrniti na šalo, zato ob njih marsikdo dobi občutek, da pogovor nikamor ne vodi.