Najhujši adrenalinski odvisniki se rodijo v teh znamenjih

Nekateri ljudje preprosto ne znajo biti pri miru in se ob pomanjkanju dražljajev hitro začnejo dolgočasiti. Hrepenijo po pospešenem utripu srca, nepričakovanih izzivih in občutku svobode, ki ga prinaša tveganje. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa v sebi nosijo neustavljivo željo po vznemirjenju in veljajo za največje adrenalinske odvisnike zodiaka.

Strelec

Strelci so neustrašni raziskovalci, ki jim vladata Jupitrov neustavljivi optimizem in strast do neznanega. Zanje je življenje ena sama velika pustolovščina, v kateri ne poznajo meja, načrtovanje in rutina pa jih naravnost dušita. Obožujejo spontana potovanja na neznane konce sveta, ekstremne športe ter položaje, v katerih lahko preizkusijo svoje meje in doživijo nekaj povsem novega. Okolica se njihovemu nalezljivemu navdušenju hitro prepusti, saj s svojo svobodomiselnostjo vsakogar brez težav potegnejo iz cone udobja.

Oven

Ovni so ognjeni pionirji zodiaka, ki jih poganja Mars, planet akcije, strasti in neustrašnosti. Ne poznajo oklevanja ali premišljevanja: ko dobijo idejo za nekaj vznemirljivega, gredo z glavo skozi zid in se s tveganjem spoprimejo neposredno. Hitrost, tekmovalnost in nevarnost so zanje kot gorivo, saj se šele ob velikem odmerku adrenalina počutijo zares žive in motivirane. Bližnji ob njihovi drznosti pogosto zadržujejo dih, a ovni s svojo neomajno samozavestjo vedno znova dokažejo, da se ne ustrašijo prav nobenega izziva.

Škorpijon

Morda škorpijonov ne boste srečali na vrhu najvišjih gora, a njihova odvisnost od adrenalina izvira iz globoke psihološke potrebe po preizkušanju lastnih meja. Privlačijo jih ekstremne razmere, skrivnosti in vse tisto, kar pri večini ljudi sproži strah, saj v premagovanju svojih temnih plati najdejo neizmerno moč. Naj gre za intenzivne, naporne fizične preizkušnje ali tvegane odločitve, škorpijoni iščejo občutke, ki jih popolnoma predramijo in preobrazijo, s svojo intenzivno prisotnostjo pa izžarevajo neustrašnost, ki ji ni para.