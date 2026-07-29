Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
29. 7. 2026,
17.02

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop oven horoskop strelec horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sreda, 29. 7. 2026, 17.02

1 ura

Najhujši adrenalinski odvisniki se rodijo v teh znamenjih

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
padalstvo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje preprosto ne znajo biti pri miru in se ob pomanjkanju dražljajev hitro začnejo dolgočasiti. Hrepenijo po pospešenem utripu srca, nepričakovanih izzivih in občutku svobode, ki ga prinaša tveganje. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa v sebi nosijo neustavljivo željo po vznemirjenju in veljajo za največje adrenalinske odvisnike zodiaka.

Strelec

Strelci so neustrašni raziskovalci, ki jim vladata Jupitrov neustavljivi optimizem in strast do neznanega. Zanje je življenje ena sama velika pustolovščina, v kateri ne poznajo meja, načrtovanje in rutina pa jih naravnost dušita. Obožujejo spontana potovanja na neznane konce sveta, ekstremne športe ter položaje, v katerih lahko preizkusijo svoje meje in doživijo nekaj povsem novega. Okolica se njihovemu nalezljivemu navdušenju hitro prepusti, saj s svojo svobodomiselnostjo vsakogar brez težav potegnejo iz cone udobja.

Oven

Ovni so ognjeni pionirji zodiaka, ki jih poganja Mars, planet akcije, strasti in neustrašnosti. Ne poznajo oklevanja ali premišljevanja: ko dobijo idejo za nekaj vznemirljivega, gredo z glavo skozi zid in se s tveganjem spoprimejo neposredno. Hitrost, tekmovalnost in nevarnost so zanje kot gorivo, saj se šele ob velikem odmerku adrenalina počutijo zares žive in motivirane. Bližnji ob njihovi drznosti pogosto zadržujejo dih, a ovni s svojo neomajno samozavestjo vedno znova dokažejo, da se ne ustrašijo prav nobenega izziva.

Škorpijon

Morda škorpijonov ne boste srečali na vrhu najvišjih gora, a njihova odvisnost od adrenalina izvira iz globoke psihološke potrebe po preizkušanju lastnih meja. Privlačijo jih ekstremne razmere, skrivnosti in vse tisto, kar pri večini ljudi sproži strah, saj v premagovanju svojih temnih plati najdejo neizmerno moč. Naj gre za intenzivne, naporne fizične preizkušnje ali tvegane odločitve, škorpijoni iščejo občutke, ki jih popolnoma predramijo in preobrazijo, s svojo intenzivno prisotnostjo pa izžarevajo neustrašnost, ki ji ni para.

Preverite svoj današnji horoskop.

kino
Trendi S temi znaki horoskopa si ne želite iti v kino
žar, piknik
Trendi Največji mojstri za žar se rodijo v teh znakih horoskopa
ženska, dekle, poletje, morje
Trendi V samskem življenju najbolj uživajo ti znaki horoskopa
horoskop horoskop horoskop oven horoskop strelec horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.