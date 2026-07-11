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Avtor:
Siol.net

Sobota,
11. 7. 2026,
18.04

Osveženo pred

14 minut

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horoskop horoskop horoskop bik horoskop oven horoskop tehtnica astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Sobota, 11. 7. 2026, 18.04

14 minut

Najboljši pevci se rodijo v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

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prijatelji, petje, karaoke | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pevska tehnika, stabilnost glasu, nadzor nad glasilkami, razpon in tista naravna barva, ki zareže globoko v poslušalca, so darila, ki jih nekateri prejmejo že ob rojstvu. Astrologija razkriva, da imajo določena nebesna znamenja anatomsko in energetsko predispozicijo za izjemno pevsko nadarjenost.

Bik

Ko govorimo o čistih vokalnih sposobnostih, biki trdno zasedajo prvo mesto. V astrološki anatomiji to znamenje vlada vratu, grlu in glasilkam, kar pomeni, da imajo ljudje, rojeni v znamenju bika, fiziološko izjemno močne, prožne in vzdržljive glasilke. Pod okriljem Venere, planeta harmonije, pa imajo tudi prirojen posluh in izjemen občutek za intonacijo. Njihov glas ima bogato, polno barvo in naravno globino, ki vedno zveni brezhibno, kar med drugim brez truda dokazuje Adele.

Oven

Ovni v petje prinesejo surovo anatomsko moč in izjemno tehnično vzdržljivost. Kot ognjeno znamenje pod vodstvom Marsa imajo izjemno kapaciteto pljuč in močno trebušno prepono, kar jim omogoča tisto pravo, pravilno vokalno podporo. To se odraža v njihovem neverjetnem vokalnem obsegu, saj lahko brez težav prehajajo med globokimi toni in vrtoglavimi višinami. Potrebujete dokaz? Vrhunski predstavnici te neustavljive ovnovske vokalne mašinerije sta Mariah Carey in Celine Dion.

Tehtnica

Tudi tehtnicam vlada Venera, a za razliko od bikov svojo moč usmerjajo v popolno vokalno lahkotnost in preciznost. Imajo izjemen posluh za nianse in vokalne okraske, njihov glas je pogosto svilnat, čist in neverjetno gibčen, kar jim omogoča izvajanje najzahtevnejših vokalnih manevrov. Tehtnice mojstrsko nadzorujejo svoj glas, zaradi prirojenega čuta za harmonijo pa so neprekosljive v prefinjenem prilagajanju mikrotonom, kar dokazuje vokalna čistost izvajalcev, kot je Bruno Mars.

Preverite svoj današnji horoskop.

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