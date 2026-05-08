Najboljše dekliščine in fantovščine organizirajo ti znaki horoskopa

Vsak ženin in vsaka nevesta si želita, da bi bila njuna fantovščina in dekliščina nepozabna. Komu zaupati organizacijo, da bo res tako? Po mnenju astrologov so prava izbira trije znaki horoskopa.

Oven

Ovni so z razlogom prvi na tem seznamu. Dolgčas je zanje nesprejemljiv, zato bodo priredili zabavo, ki bo videti kot kombinacija adrenalinskega parka in celonočne zabave. Poskrbeli bodo, da nihče ne bo obsedel pri miru, pa naj gre za paintball ali spontan večdnevni izlet. Z ovni je vse glasno, hitro in nepredvidljivo, ker je takšno njihovo življenje.

Lev

Levi ne prirejajo zabav, ampak spektakle. Njihove dekliščine oziroma fantovščine pogosto vključujejo luksuzne lokacije, tematske oprave in do potankosti načrtovan program. Hočejo, da je vse od prihoda v klub do zadnjega kozarca šampanjca videti kot prizor iz filma, profesionalni fotografi in snemalci ter personalizirane podrobnosti pa so pri njih obvezni.

Dvojčka

Dvojčki so družabni metuljčki zodiaka in zabave, ki jih organizirajo, običajno nimajo načrta, ker se ne morejo zadovoljiti le z enim. Večer se morda začne z umirjeno večerjo, a se bo najverjetneje končal na nenačrtovani zabavi do jutranjih ur. Njihova spontanost in energija sta zagotovilo, da se bo na zabavi zvrstilo vsaj nekaj nenačrtovanih, a legendarnih trenutkov.