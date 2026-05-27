Sreda,
27. 5. 2026,
20.57

Sreda, 27. 5. 2026, 20.57

Najbolj brutalno iskreni so ti znaki horoskopa

dekle, ženska, pomlad, poletje | Foto Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje svoje besede vedno pazljivo izbirajo, da ne bi koga prizadeli, pa obstajajo tudi takšni, ki ne poznajo olepševanja. Če nekaj mislijo, to tudi povejo. Takšni ljudje brez dlake na jeziku se praviloma rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Oven

Ovni so vedno brutalno iskreni, ker se odzivajo hitro in ne marajo zavlačevanja. Ko jih nekaj moti, bodo to nemudoma povedali – in to brez filtra. Njihova neposrednost izvira iz impulzivnosti, saj ne razmišljajo, kako bo nekaj zvenelo, temveč povedo, kar si mislijo. Prepričani so, da je iskrenost izraz spoštovanja, pa čeprav njihove besede zvenijo grobo. Težava je le v tem, da to iskrenost marsikdo razume kot napad, po drugi strani pa ob njih vedno veste, pri čem ste.

Strelec

Strelci so znani po tem, da govorijo, kar mislijo. To pogosto začinijo s humorjem, a brez zadržkov. Brutalno iskreni so, ker so prepričani, da nima smisla zapletati stvari. Če vidijo težavo, bodo o njej spregovorili, in če mislijo, da nekdo pretirava, mu bodo to povedali. Lažje jim je biti iskren, kot pa v sebi nositi nelagodje. Z izrečenim nočejo nikogar prizadeti, a se to vseeno pogosto zgodi, ker so preveč neposredni. Kljub temu jih mnogi cenijo, ker se nikoli ne pretvarjajo.

Devica

Device so brutalno iskrene na miren, natančen način. Ne kričijo in ne delajo drame, a znajo z besedami zadeti bistvo. Opazijo podrobnosti in napake ter jih vedno izpostavijo. Njihova iskrenost je praviloma v obliki popravkov, kaj bi lahko storili bolje. Pri njih brutalen ni ton, temveč vsebina. Resnice ne olepšujejo in ne molčijo o očitnih stvareh. To je lahko dobro, ker so njihovi nasveti praviloma koristni, a tudi naporni, ker si ljudje ne želijo nenehne analize.

Preverite svoj današnji horoskop.

